Hơn 3.400 người dân xã đảo Thạnh An được khám sức khỏe toàn diện

Từ ngày 2 đến 5-6,Trạm Y tế xã Thạnh An phối hợp Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Các bác sĩ vượt sóng ra xã đảo khám chữa bệnh cho người dân

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn diễn ra từ ngày 2-6 đến 5-6.

Theo đó, lực lượng y tế sẽ tiến hành tầm soát cho hơn 3.400 người dân đang sinh sống tại 3 ấp là Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng. Tại buổi khám sức khỏe, lực lượng y bác sĩ đã tiến hành khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý và thực hiện cận lâm sàng với 7 chuyên khoa gồm nội, ngoại, sản, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng và da liễu.

Người dân chờ được thăm khám sức khỏe

Bên cạnh đó, chương trình còn thực hiện các cận lâm sàng như siêu âm bụng tổng quát, chụp X-quang ngực thẳng và xét nghiệm sinh hóa máu. Hoạt động này nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện với trọng tâm là phòng bệnh và phát hiện sớm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ cho người dân xã Thạnh An, hoàn tất sớm hơn lộ trình chung của TPHCM.

Các bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh

Theo Sở Y tế TPHCM, từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm. Toàn bộ kết quả thăm khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời, giúp người dân dễ dàng theo dõi bệnh lý và góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế.

THÀNH SƠN