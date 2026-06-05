Y tế - Sức khỏe

Hơn 3.400 người dân xã đảo Thạnh An được khám sức khỏe toàn diện

SGGPO

Từ ngày 2 đến 5-6,Trạm Y tế xã Thạnh An phối hợp Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2) tổ chức chương trình khám sàng lọc, tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Các bác sĩ vượt sóng ra xã đảo khám chữa bệnh cho người dân
Các bác sĩ vượt sóng ra xã đảo khám chữa bệnh cho người dân

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn diễn ra từ ngày 2-6 đến 5-6.

Theo đó, lực lượng y tế sẽ tiến hành tầm soát cho hơn 3.400 người dân đang sinh sống tại 3 ấp là Thạnh Hòa, Thạnh Bình và Thiềng Liềng. Tại buổi khám sức khỏe, lực lượng y bác sĩ đã tiến hành khám sàng lọc, tầm soát bệnh lý và thực hiện cận lâm sàng với 7 chuyên khoa gồm nội, ngoại, sản, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng và da liễu.

2aOboQaexMNzcQH1B710m2JarhvrJbsXH7wjWu9Y.jpg
Người dân chờ được thăm khám sức khỏe

Bên cạnh đó, chương trình còn thực hiện các cận lâm sàng như siêu âm bụng tổng quát, chụp X-quang ngực thẳng và xét nghiệm sinh hóa máu. Hoạt động này nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện với trọng tâm là phòng bệnh và phát hiện sớm. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ cho người dân xã Thạnh An, hoàn tất sớm hơn lộ trình chung của TPHCM.

2aOboQaexGJxVpzr5288TcaC0BOl7xy5ItPoJp0C.jpg
Các bác sĩ đang thăm khám cho người bệnh

Theo Sở Y tế TPHCM, từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm. Toàn bộ kết quả thăm khám được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo vòng đời, giúp người dân dễ dàng theo dõi bệnh lý và góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế.

Tin liên quan
THÀNH SƠN

Từ khóa

Thiềng Liềng Thạnh Bình Sinh hóa máu Thạnh Hòa Cận lâm sàng Khám sức khỏe Thạnh An Tai mũi họng Soát Răng hàm mặt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn