Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao quyết định cán bộ tại Cần Giờ

Cùng dự có đồng chí Đinh Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.



Đồng chí Đặng Minh Thông trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thanh Nhàn đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cần Giờ, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM điều động đồng chí Mai Trung Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đến nhận công tác tại UBND xã Cần Giờ để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Cần Giờ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, lãnh đạo Sở Nội vụ TPHCM cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc điều động đồng chí Võ Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ; đồng chí Hồ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết, việc điều động cán bộ là công tác thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đồng chí Đặng Minh Thông, Cần Giờ là địa bàn đặc biệt quan trọng của TPHCM, vừa là cửa ngõ hướng ra biển, vừa có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đây cũng là khu vực được thành phố định hướng phát triển với nhiều dự án trọng điểm như tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ và định hướng kết nối với khu vực Vũng Tàu. Vì vậy, công tác lãnh đạo, quản lý tại địa phương có ý nghĩa rất quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển của Cần Giờ nói riêng và TPHCM nói chung.

Đồng chí Mai Trung Hưng được đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị trên cương vị mới, đồng chí nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, trước hết tập trung rà soát công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai; phối hợp cùng Ban Thường vụ Đảng ủy xã rà soát các quy hoạch để kịp thời đề xuất với thành phố trong bối cảnh TPHCM đang triển khai điều chỉnh các quy hoạch chung.

Đồng chí Mai Trung Hưng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát, giải quyết các tồn đọng liên quan đến lĩnh vực đất đai; tăng cường quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và bảo vệ môi trường. Đồng thời mong muốn tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cần Giờ tạo điều kiện để đồng chí Mai Trung Hưng sớm tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Mai Trung Hưng bày tỏ vinh dự khi được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng phân công về công tác tại xã Cần Giờ, đồng thời xác định đây là trách nhiệm lớn đối với bản thân.

Lãnh đạo sở, ngành chúc mừng các nhân sự nhận quyết định. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Mai Trung Hưng cho biết, sau gần 30 năm công tác trong ngành xây dựng, những kinh nghiệm chuyên môn sẽ là điều kiện thuận lợi khi đảm nhận nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, môi trường công tác tại địa phương sẽ có nhiều yêu cầu và thách thức khác biệt, do đó bản thân sẽ tiếp tục học hỏi, nhanh chóng tiếp cận công việc với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

CẨM NƯƠNG