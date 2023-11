Tăng kiểm tra hàng hóa tại chợ truyền thống

Theo đó, Sở Công thương đề xuất giao Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM triển khai, công bố và tuyên truyền về việc xây dựng chợ an toàn thực phẩm; tạo sự chuyển biến nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị quản lý chợ và cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đồng thời đề xuất UBND TPHCM giao Sở Công thương chủ trì phối hợp Sở NN-PTNT, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn đầu vào tối thiểu của kênh phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố trên nguyên tắc đồng thuận. Trước mắt, thí điểm lựa chọn một số mặt hàng thực phẩm thiết yếu, rà soát tiêu chuẩn đầu vào của từng hệ thống phân phối, lựa chọn một số tiêu chuẩn chung để làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn đầu vào tối thiểu của kênh phân phối hiện đại trên địa bàn thành phố...