Chiều 3-11, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc với TPHCM về việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3-9-2019 của Ban Bí thư khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới (Chỉ thị số 37).

Tiếp đoàn có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thế Mạnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thế Mạnh, đề nghị đánh giá kết quả nổi bật của TPHCM sau 6 năm thực hiện Chỉ thị 37, các bài học kinh nghiệm; làm rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là các điểm nghẽn, đề xuất chính sách phù hợp cho tình hình mới.

Đặc biệt là trong bối cảnh thế giới hiện nay, việc mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, tác động sâu sắc đến quan hệ lao động; công tác an sinh xã hội…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức, những năm qua, TPHCM đã chủ động, quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị số 37. Thành phố huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội. Do đó, công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ đã đạt được kết quả rõ nét.

Đồng chí Dương Anh Đức đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quan hệ lao động theo hướng nâng cao tính răn đe và khả thi. Cụ thể, cần bổ sung chế tài đủ mạnh đối với hành vi vi phạm quyền lợi người lao động; rút ngắn quy trình xử lý vi phạm hành chính để bảo vệ kịp thời quyền lợi người lao động. Đồng thời, quan tâm đảm bảo đời sống người lao động, tạo cơ chế, chính sách đột phá về nhà ở xã hội cho công nhân; mở rộng các chương trình tín dụng ưu đãi để công nhân thu nhập thấp có thể thuê, mua nhà ở xã hội.

Đồng chí Dương Anh Đức (bên trái) đề nghị tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quan hệ lao động theo hướng nâng cao tính răn đe và khả thi

Bên cạnh đó, kiến nghị Trung ương tiếp tục có chủ trương, chính sách đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức Công đoàn Việt Nam. Cùng với đó là có giải pháp nâng cao năng lực, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là ở khu vực ngoài Nhà nước, để cán bộ công đoàn đủ khả năng bảo vệ quyền lợi người lao động và thương lượng hiệu quả với chủ doanh nghiệp.

NGÔ BÌNH