Tạo thêm cơ hội cho thanh niên phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số

Chiều 24-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII và tiến hành phiên thảo luận tại các diễn đàn.

Theo đó, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

100% đại biểu đã nhất trí thông qua đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 123 ủy viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều cùng ngày, đại hội thảo luận tại 5 diễn đàn với các chủ đề: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thanh niên Việt Nam tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế; Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Tại diễn đàn "Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", các đại biểu nhấn mạnh vai trò tiên phong của thanh niên Việt Nam, thể hiện qua 6 dấu ấn nổi bật: khởi nghiệp công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến, số hóa di sản văn hóa, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, đội hình “Bình dân học vụ số”.

Tuy nhiên, hành trình chuyển đổi số vẫn còn nhiều thách thức do sự chỉ đạo ở một số đơn vị chưa quyết liệt, nguồn lực về khoa học công nghệ thiếu hụt, các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp chưa khai thác hết tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, đặc biệt là khoảng cách số giữa đô thị và vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TPHCM phát biểu tại diễn đàn, chiều 24-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại diễn đàn “Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo”, đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TPHCM, nhấn mạnh, thể chế chính sách cần có sự tham gia bổ trợ của các bộ, ban, ngành, để tạo điều kiện cho thanh niên tham gia sâu trong các nghiên cứu, tạo tính chất đột phá cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

"Chúng ta cần phải tính đến nguồn nhân lực trẻ phát triển đầy đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu thực tiễn", đồng chí Ngô Minh Hải nói.

Thanh niên tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Video: HÀ NGUYỄN

Phát biểu tại tổ thảo luận, đồng chí Ao Hồng Thanh Mỹ, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn và thanh thiếu nhi (Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM) kiến nghị, cần tăng cường các cơ chế hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao năng lực số cho thanh niên và người dân.

Cùng với đó, phát huy hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, các tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số; tăng cường liên kết giữa tổ chức Đoàn với trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia công nghệ, tạo hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu, sáng tạo và hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến...

BÍCH QUYÊN - HÀ NGUYỄN