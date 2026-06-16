Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại phường Bình Trưng

Từ đầu năm đến nay, thu ngân sách của phường Bình Trưng (TPHCM) đạt tỷ lệ hơn 122% so với dự toán năm 2026; có 485 doanh nghiệp thành lập mới với tổng nguồn vốn đăng ký 3.524 tỷ đồng.

Ngày 16-6, đoàn công tác Thường trực Thành ủy TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Trưng, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 5 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: THU HƯỜNG

Báo cáo với đoàn, Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Nguyễn Chí Thanh cho biết, 5 tháng qua, phường đã tập trung huy động nguồn lực cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, phường đã ban hành thông báo thu hồi đất đến 907 hộ dân, đạt tỷ lệ 100%; công tác đo đạc và kiểm đếm đạt gần 99,9%.

Phường cũng tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư đối với dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; dự án đường sắt Bến Thành - Thủ Thiêm và dự án Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ cầu Giồng Ông Tố đến giáp ranh phường Cát Lái)…

Chủ tịch UBND phường Bình Trưng Nguyễn Chí Thanh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: THU HƯỜNG

Từ đầu năm đến nay, phường Bình Trưng thu ngân sách đạt tỷ lệ hơn 122% so với dự toán năm 2026; 485 doanh nghiệp thành lập mới với tổng nguồn vốn đăng ký 3.524 tỷ đồng...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đánh giá cao kết quả tích cực mà phường Bình Trưng đạt được. Tuy nhiên, phường cũng còn một số hạn chế cần khắc phục, như tỷ lệ phát triển Đảng còn thấp, chưa chủ động trong công tác phối hợp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu, thời gian tới, phường Bình Trưng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ thông tin, để tiến tới quản lý dựa trên dữ liệu. Cùng với đó, tập trung công tác sắp xếp khu phố, đảm bảo đầy đủ các chức danh, hoàn thiện quy chế hoạt động và bảo đảm mọi điều kiện cho khu phố hoạt động hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông nhấn mạnh, phường Bình Trưng cần nghiêm túc đánh giá rõ nguyên nhân của những hạn chế, trong đó rà soát kỹ nguồn phát triển đảng viên; gắn công tác quy hoạch ban thường vụ với việc đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực làm việc. Đồng thời, tập trung mạnh cho công tác chuyển đổi số trong Đảng.

Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM trao đổi với địa phương tại buổi làm việc. Ảnh: THU HƯỜNG

Trong công tác quản lý tài sản, đồng chí Đặng Minh Thông lưu ý trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, trong đó, Bí thư và Chủ tịch UBND phường phải chịu trách nhiệm toàn diện, phải tự kiểm tra giám sát, coi đây là nội dung đánh giá để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

Để việc đánh giá cán bộ thực chất, đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu phường Bình Trưng bám sát Quy định 377 của Bộ Chính trị, về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: THU HƯỜNG

Đối với lĩnh vực kinh tế, đồng chí Đặng Minh Thông chỉ đạo phường tạo mọi điều kiện thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, đồng thời tập trung rà soát quy hoạch, đầu tư thêm nhà ở xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu y tế, giáo dục và chỉ tiêu cây xanh.

Phường cũng cần phối hợp triển khai tốt các dự án của thành phố; với dự án do phường làm chủ đầu tư, phải chuẩn bị chu đáo danh mục gắn với nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, ưu tiên công trình trọng điểm. Cùng với đó, siết chặt quản lý trật tự đô thị, quan tâm vệ sinh môi trường, thực hiện tốt an sinh xã hội…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý phường Bình Trưng tham khảo kinh nghiệm của các địa phương thực hiện tốt công tác chỉnh trang các tuyến hẻm để có nghị quyết, nhằm triển khai hiệu quả nội dung này. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy...

THU HƯỜNG