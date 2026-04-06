Tập trung xây dựng hình ảnh phường Vũng Tàu văn minh, thân thiện

Tăng cường lập lại trật tự lòng lề đường, gắn với chỉnh trang đô thị và xây dựng các tuyến phố văn minh... Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 mà Đảng bộ phường Vũng Tàu (TPHCM) xác định tại Hội nghị lần thứ tư (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ phường (mở rộng), sáng ngày 6-4.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong Quý I-2026, Đảng ủy phường Vũng Tàu đã lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vũng Tàu (TPHCM) lần thứ tư (mở rộng). Ảnh: QUANG VŨ

Cụ thể, tổng doanh thu các ngành kinh tế của phường là 9.884 tỷ đồng, đạt 25,92% chỉ tiêu kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 298 tỷ đồng/907,040 tỷ đồng, bằng 32,85% so với kế hoạch.

Lực lượng chức năng phường Vũng Tàu nhắc nhở các tiểu thương không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Ảnh: QUANG VŨ

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất nhiều vấn đề: Tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; khai thác, sử dụng hiệu quả các khu đất công; tăng cường lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, gắn với chỉnh trang đô thị và xây dựng các tuyến phố văn minh; nâng cao chất lượng du lịch dịch vụ, xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, thân thiện; có biện pháp xử lý tiếng ồn trong khu dân cư…

Du khách vui chơi trên bãi biển Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm quý 2, đồng chí Võ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu, xác định: Đảng ủy phường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt ở cơ sở và chú trọng công tác phát triển đảng viên.

Trong quý 1, Đảng bộ phường Vũng Tàu đã tiếp nhận thêm 6 tổ chức đảng và 2.457 đảng viên, nâng tổng số lên 106 cơ sở đảng trực thuộc, với 7.456 đảng viên.

