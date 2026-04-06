Khi học sinh chưa ngoan "trải nghiệm"

Thay vì những bản kiểm điểm khô khan, mô hình giáo dục trải nghiệm tại Côn Đảo đang giúp những học sinh từng mắc lỗi trong học tập, rèn luyện thấy được giá trị bản thân qua việc chăm sóc nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ.

Công an đặc khu Côn Đảo vừa phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức buổi lao động công ích cho nhóm học sinh “chưa ngoan” tại Nghĩa trang Hàng Dương. Đây là hoạt động trọng tâm trong mô hình giáo dục trực quan, được Công an đặc khu Côn Đảo thực hiện thí điểm.

Với môi trường giáo dục, cụm từ “học sinh chưa ngoan” thường được dùng để chỉ những em đang trong giai đoạn biến đổi tâm lý, dẫn đến các hành vi như chưa chấp hành kỷ luật, ham chơi hoặc thiếu sự tập trung trong học tập.

Các em được tham gia dọn dẹp vệ sinh, làm đẹp Nghĩa trang Hàng Dương

Thay vì áp dụng các hình thức xử phạt, kiểm điểm trong nhà trường, mô hình này hướng các em đến việc trải nghiệm thực tế các hoạt động mang giá trị tinh thần tốt đẹp, nhân văn. Từ đó, các em tự soi rọi và điều chỉnh hành vi của bản thân.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, các em học sinh được phân công dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, chăm sóc cây xanh, nhổ cỏ và lau dọn sạch sẽ các phần mộ.

Các em học sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên Nghĩa trang Hàng Dương

Từ những trải nghiệm thực tế này, nhiều học sinh đã có sự thay đổi rõ rệt về thái độ, biết kiềm chế hành vi và có ý thức kỷ luật tốt hơn trong học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Các em học sinh dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động đang nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ phụ huynh và nhà trường. Sau triển khai thí điểm, đơn vị tiếp tục duy trì đều đặn hàng tháng, tiến tới hàng tuần đều thực hiện.

Đại diện Công an đặc khu Côn Đảo, cho biết, trong quá trình lao động tại “lớp học đặc biệt” này, mỗi hành động nhỏ của các em sẽ trở thành bài học sâu sắc về lòng biết ơn, giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị của lịch sử, sự hy sinh mà thế hệ cha ông đã đánh đổi để có được nền độc lập, hòa bình cho Tổ quốc hôm nay.

MẠNH THẮNG

