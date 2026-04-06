Khoảng lùi... xây nhà

- Xây nhà là chuyện lớn. Nhưng có người bắt đầu bằng… khoảng lùi. Quy định có sẵn: đất trên 50m 2 , nếu chiều dài hơn 16m thì phải chừa phía sau 2m; từ 9-16m thì lùi ít nhất 1m.

Mục đích là giữ thông thoáng, trật tự đô thị. Vướng ở chỗ, không phải lô đất nào cũng “vừa khung”. Có người tính xây nhà, trừ khoảng lùi xong thì phần còn lại khó bố trí. Có trường hợp cầm hồ sơ đi lại vài lần, vẫn chưa biết khi nào làm được.

- Ở cơ sở, cán bộ xử lý hồ sơ cũng phải giữ chắc quy định. Làm chặt là cần, nhưng khi cách hiểu chưa thật thống nhất, thì mỗi nơi một cách, người dân càng khó theo. Có thể không ai xin nới quy định, nhưng điều cần là phải rõ ràng, làm sao cùng một điều kiện thì cùng một cách xử lý. Mục tiêu cuối cùng là để người dân khỏi phải dò từng bước, hỏi từng nơi.

- Chuyện xây nhà, suy cho cùng là chuyện an cư. Khi quy định đã có, việc còn lại là làm cho dễ hiểu, dễ làm.

- Khoảng lùi khi xây nhà là để giữ trật tự đô thị nhưng nếu mỗi nơi làm một kiểu thì sẽ trở thành khoảng lùi của quy định pháp luật.

AN BÌNH