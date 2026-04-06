Hơn 1.000 học sinh và người cao tuổi ở Côn Đảo được chăm sóc răng miệng

Ngày 6-4, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TPHCM phối hợp với Đặc khu Côn Đảo tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho học sinh và người cao tuổi.

Tại chương trình, hơn 1.000 học sinh của Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc (Đặc khu Côn Đảo) được thăm khám các bệnh lý về răng miệng thường gặp ở lứa tuổi học đường. Đồng thời các em còn được tư vấn, hướng dẫn kỹ năng vệ sinh và chăm sóc răng miệng đúng cách.

Ngoài ra, chương trình còn thực hiện khám, điều trị chuyên sâu, cấy ghép Implant cho 10 người cao tuổi.

Khám chữa răng cho người cao tuổi tại Côn Đảo

Dịp này, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM còn trao tặng thuốc, vật tư và thiết bị nha khoa cho Trung tâm y tế quân dân y Côn Đảo. Đồng thời hỗ trợ chuyên môn cho nhân viên y tế cơ sở, y tế trường học về nha khoa học đường.

KHÁNH CHI - TRẦN CƯỜNG

