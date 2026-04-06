Nắng to nhưng đồng muối An Ngãi vẫn thất thu

Tháng 4, diêm dân An Ngãi (xã Long Điền, TPHCM) bước vào vụ thu hoạch, nhưng ngay đầu vụ (cuối tháng 2 ) do có mưa trái mùa nên sản lượng vẫn sụt giảm, giá bán ở mức thấp.

An Ngãi (xã Long Điền) là một trong những vùng sản xuất muối lớn của TPHCM, khoảng 300 ha. Những ngày đầu tháng 4, không khí thu hoạch đang diễn ra khẩn trương. Tuy nhiên, theo các diêm dân, vụ muối năm nay An Ngãi thu hoạch muộn hơn thường lệ khoảng 2-3 tháng.

Nguyên nhân chủ yếu là do các đợt mưa trái mùa xuất hiện ngay từ đầu vụ, làm gián đoạn quá trình kết tinh – công đoạn quyết định năng suất và chất lượng muối. Vì vậy, thời vụ thu hoạch bị chậm, sản lượng cũng giảm đáng kể so với mọi năm.

Ông Nguyễn Văn Gia (ấp An Thạnh, xã Long Điền) cho biết, gia đình ông làm 12 ha. Những năm trước, thời điểm này đã thu được 5–6 lứa, nhưng năm nay chỉ mới 3 lứa, sản lượng giảm còn khoảng 60% so với năm trước. Giá muối hiện chỉ khoảng 1.200 đồng/kg, nên cũng khó bù chi phí.

Dù nắng to nhưng sản lượng muối vẫn thấp hơn năm ngoái. Ảnh: QUANG VŨ

Giá muối giảm, sản lượng thấp nên nhiều hộ thay vì thuê thêm nhân công thì phải tự lo, lấy công làm lời. Ông Lương Văn Được, một người làm muối ở ấp An Ngãi cho biết thêm: "So với cùng kỳ năm trước, ruộng của tôi cũng đã thu được 7 lứa, được khoảng 70 tấn, nhưng năm nay mới chỉ làm được 4 lứa, thu khoảng 10 tấn. Giá thấp nên tôi tự cào và xúc luôn để giảm chi phí”.

Diêm dân Lương Văn Được tự cào, tự xúc và đẩy muối để lấy công làm lời. Ảnh: QUANG VŨ

Hiện muối trải bạt được thương lái thu mua giá 1.200 đồng/kg, muối đất truyền thống chỉ khoảng 1.100 đồng/kg. Theo nhiều diêm dân, mức giá này không bù đủ các chi phí sản xuất ngày càng tăng.

Theo thống kê, niên vụ 2025–2026, TPHCM có hơn 2.000 ha sản xuất muối với trên 1.000 hộ tham gia. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế vẫn thấp do giá cả bấp bênh, thị trường tiêu thụ thiếu ổn định.

QUANG VŨ