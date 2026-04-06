Chung tay làm sạch phố phường

Trước tình trạng quảng cáo “rác”, rao vặt trái phép tràn lan, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, nhiều địa phương tại TPHCM đã đồng loạt ra quân bóc xóa, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý tận gốc nhằm ngăn chặn tái diễn.

Quyết liệt ra quân xóa quảng cáo “rác”

Những ngày đầu tháng 4-2026, từ sáng sớm, các lực lượng công an, đoàn thanh niên, dân quân tự vệ tại xã Long Hải đồng loạt ra quân bóc, xóa quảng cáo sai quy định. Các tổ công tác mang theo dụng cụ, kiên trì làm sạch từng cột điện, bức tường, trả lại diện mạo thông thoáng cho khu dân cư. Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên, theo nhiều đợt, nhằm kiểm soát và từng bước đẩy lùi tình trạng quảng cáo trái phép.

Trước khi chiến dịch được triển khai, nhiều tuyến đường tại xã Long Hải từng rơi vào tình trạng “bội thực” quảng cáo, rao vặt. Từ cột điện, hộp kỹ thuật đến tường nhà dân dày đặc các mẩu giấy nhỏ với nội dung cho vay không thế chấp, khoan cắt bê tông, sửa khóa, hút bồn cầu, tuyển dụng lao động thời vụ… Theo lực lượng chức năng, chỉ trong một đợt rà soát ngắn, xã đã ghi nhận hàng ngàn mẫu quảng cáo xuất hiện trên các tuyến đường trọng điểm, cho thấy mức độ phức tạp của tình trạng này.

Thượng tá Phạm Phước Bình, Trưởng Công an xã Long Hải, cho biết, với đặc thù là địa bàn du lịch, lượng người qua lại đông khiến các tuyến đường dễ trở thành “địa bàn" của quảng cáo trái phép. Đáng chú ý, nhiều số điện thoại in trên các mẫu quảng cáo có dấu hiệu liên quan đến tín dụng đen hoặc dịch vụ không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn rủi ro cho người dân. Điều này không chỉ ảnh hưởng mỹ quan mà còn đặt ra vấn đề về an ninh trật tự.

Thực hiện chỉ đạo của Công an TPHCM, từ tháng 9-2025 đến nay, xã Long Hải đã tổ chức 62 lượt ra quân với hơn 6.000 lượt người tham gia, duy trì tần suất 2 lần/tuần. Hàng chục ngàn mẫu quảng cáo sai quy định đã được bóc gỡ, đạt tỷ lệ trên 95%, nhiều tuyến đường trở nên sạch sẽ, thông thoáng.

Tương tự, tại xã Tân Vĩnh Lộc, trên các tuyến đường chính như Trần Hải Phụng, Vĩnh Lộc, Lại Hùng Cường… lực lượng công an cùng đoàn viên thanh niên đồng loạt ra quân bóc xóa quảng cáo trái quy định. Tình trạng “quảng cáo bẩn” với các nội dung như hút hầm cầu, cho vay tài chính, chuyển nhà, lắp đặt wifi… xuất hiện dày đặc, gây mất mỹ quan đô thị. Theo đại diện công an xã, đây còn là kênh tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm như tín dụng đen, dịch vụ không phép. Trong đợt ra quân, hàng chục lực lượng đã tháo gỡ khoảng 150 mẫu quảng cáo sai quy định, góp phần trả lại diện mạo sạch đẹp cho các tuyến đường.

Siết chặt quản lý, ngăn tái diễn

Không chỉ dừng lại ở việc bóc gỡ, ngăn chặn quảng cáo "rác", Công an xã Long Hải còn tập trung xử lý tận gốc các hành vi vi phạm. Các biện pháp nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, từ rà soát đối tượng, nắm tình hình đến tuần tra, mật phục trong khung giờ từ 0 giờ đến 5 giờ sáng, thời điểm các đối tượng thường hoạt động.

Theo Thượng tá Phạm Phước Bình, nếu chỉ bóc xóa mà không xử lý từ gốc thì hiệu quả khó bền vững, vì vậy lực lượng kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và phát hiện, xử lý để răn đe. Thực tế, công an xã đã bắt quả tang 2 đối tượng dán quảng cáo trái phép trong đêm, lập hồ sơ xử phạt hành chính, qua đó góp phần siết kỷ cương tại địa bàn.

Đoàn viên thanh niên phường Tam Long tham gia xóa, gỡ quảng cáo trái quy định trên địa bàn. (ẢNH: TRÚC GIANG)

Tại phường Tam Long, các giải pháp cũng được triển khai đồng bộ và bài bản. Lực lượng công an phối hợp các tổ chức địa phương chia thành nhiều tổ nhỏ, tuần tra, xử lý trên các tuyến đường và khu dân cư.

Tuy nhiên, theo Trung tá Dương Quang Quý, Phó Trưởng Công an phường Tam Long, nội dung quảng cáo chủ yếu liên quan đến cho vay nóng và các dịch vụ không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh trật tự. Đáng chú ý, nhiều số điện thoại xuất hiện lặp lại, cho thấy dấu hiệu phát tán có tổ chức. Thực tế cũng cho thấy, dù đã bóc xóa nhưng sau một thời gian ngắn, một số vị trí lại xuất hiện quảng cáo trái phép, nhất là tại khu vực chợ hoặc nhà vắng chủ.

Trước thực trạng này, Công an phường Tam Long tăng cường tuần tra, kiểm tra đột xuất, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho quảng cáo trái phép. Thời gian qua, phường đã xử lý 1 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính. Việc kết hợp giữa xử lý và tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng được xem là giải pháp căn cơ duy trì hiệu quả lâu dài, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và ổn định an ninh trật tự.

Từ tháng 9-2025 đến nay, phường Tam Long đã tổ chức 61 lượt ra quân với gần 1.000 lượt người tham gia, bóc gỡ hơn 3.300 sản phẩm quảng cáo sai quy định; tỷ lệ hoàn thành đạt khoảng 92%, tình trạng vi phạm giảm rõ rệt.

TRÚC GIANG - MẠNH THẮNG