Sức sống cơ sở

Xã Tân Nhựt siết quản lý đất đai

SGGP

UBND xã Tân Nhựt vừa triển khai Quyết định 538/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự đất đai, xây dựng, nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm từ sớm.

Quy chế gồm 5 chương, 29 điều, quy định rõ trách nhiệm từng đơn vị; Phòng Kinh tế là đầu mối tham mưu. Các nội dung phối hợp tập trung vào tiếp nhận phản ánh, kiểm tra hiện trường, lập hồ sơ xử lý, cưỡng chế và theo dõi vi phạm. Cán bộ được yêu cầu chủ động phát hiện các dấu hiệu vi phạm như san lấp, đào móng... để xử lý dứt điểm.

Hệ thống tiếp nhận thông tin đa kênh qua Tổng đài 1022 được vận hành, yêu cầu kiểm tra trong 12 giờ, báo cáo trong 24 giờ; thiết lập “khung giờ vàng” phản ứng nhanh. Theo Chủ tịch UBND xã Lê Như Hải Long, Quy chế ban hành gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

xã Tân Nhựt đất đai giá đất

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn