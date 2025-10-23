Xã hội

Tàu cá Quảng Ngãi bị phá nước, có nguy cơ chìm khi tránh bão số 12

Sáng 23-10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá của ngư dân địa phương đang gặp sự cố nghiêm trọng, có nguy cơ bị chìm khi trên đường chạy tránh bão số 12.

Cụ thể, tàu cá QNg-90704TS, công suất 750CV, dài 22m, do bà Đặng Thị Nhung (xã Bình Sơn) làm chủ, ông Đặng Công Nhất làm thuyền trưởng, xuất bến ngày 11-10 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh, đi hành nghề hậu cần đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa.

Đến 3 giờ 42 phút ngày 23-10, khi đang di chuyển xuống phía Nam để tránh bão, tàu bất ngờ bị phá nước, có nguy cơ chìm tại vị trí cách cảng biển Quy Nhơn khoảng 44 hải lý về phía Đông.

Hiện tàu cá QNg-90711TS do ngư dân Phạm Duy Luân (cùng địa phương) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang tiếp cận hiện trường, hỗ trợ khắc phục sự cố.

Thuyền trưởng tàu gặp nạn đã liên hệ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đề nghị hỗ trợ cứu hộ và lai dắt vào bờ. Đồn Biên phòng Bình Thạnh đang giữ liên lạc thường xuyên với tàu và kêu gọi các phương tiện gần khu vực đến hỗ trợ khẩn cấp.

NGUYỄN TRANG

