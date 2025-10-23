Triều cường đạt đỉnh, nhiều khu vực ven sông ở Vĩnh Long bị ngập

Ngày 23-10, ông Đặng Hoàng Lam, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, mực nước triều trên các sông, kênh rạch ở Vĩnh Long tiếp tục dâng cao, đạt đỉnh trong ngày hôm nay.

Theo đó, đợt triều cường này được đánh giá là một trong những đợt mạnh nhất từ đầu năm 2025, gây ngập sâu tại nhiều khu vực ven sông và vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh. Trong 24 giờ qua (tính đến 7 giờ sáng 23-10), mực nước đỉnh triều tại hầu hết các trạm quan trắc tiếp tục tăng nhanh, phổ biến cao hơn báo động II từ 4cm đến cao hơn báo động III 40cm.

Tại trạm Mỹ Thuận, mực nước đạt 220cm, cao hơn báo động III 40cm, chỉ thấp hơn đỉnh lịch sử 10cm. Các trạm Cầu Quan, Mỹ Hóa, An Thuận duy trì quanh ngưỡng báo động III và tiếp tục xu hướng tăng so với hôm trước.

Triều cường dâng cao buổi sáng, khiến các phương tiện lưu thông qua Quốc 1A gặp nhiều khó khăn

Ghi nhận của phóng viên trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua bến xe Bình Minh, thuộc phường Bình Minh dài 300m chưa được nâng cấp, nên nước từ sông Chà Và dâng cao khiến đoạn này ngập nặng, nhiều xe lưu thông qua khu vực này chết máy.

Còn tại khu vực nội ô tỉnh Vĩnh Long, tình trạng ngập cục bộ xảy ra ở phường Phước Hậu, Long Châu, Tân Ngãi, Thanh Đức và khu chợ Đêm phường An Hội. Nhiều tuyến đường như: Nguyễn Huệ, Hùng Vương, Phó Cơ Điều, 3 Tháng 2, Phan Đình Phùng, Nguyễn Đáng, cùng Quốc lộ 1, 53, 53B và 57 có thể ngập từ 20 – 40cm vào giờ triều đạt đỉnh.

Một số phương tiện chết máy vào tối 22-10

Theo dự báo, đỉnh triều cực đại xuất hiện trong ngày 23-10 (3-9 âm lịch). Mặc dù thấp hơn đỉnh lịch sử từ 2 – 13cm, nhưng mực nước lần này vẫn được đánh giá là cực kỳ cao và tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu nếu trùng thời điểm mưa lớn.

Ngập sâu một số tuyến nội ô trung tâm tỉnh Vĩnh Long tối 22-10

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long cảnh báo, triều cường hiện đã gây ngập từ 10 – 60cm tại nhiều khu vực, nhất là ngoài đê bao. Các địa bàn bị ảnh hưởng nặng gồm: Phú Túc (sông Tiền), Tiên Thủy – Vĩnh Thành – Phước Mỹ Trung (sông Hàm Luông), Thành Thới – Nhị Long – phường Long Đức (sông Cổ Chiên) và Tân Hòa (sông Hậu).

Đợt triều này được đánh giá ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. "Các địa phương gia cố đê bao, cống thoát nước, chuẩn bị máy bơm chống ngập; người dân nên kê cao tài sản, di dời vật dụng dễ hư hỏng, đồng thời hạn chế di chuyển ban đêm và theo dõi các bản tin cảnh báo để chủ động ứng phó kịp thời", Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo.

TÍN HUY