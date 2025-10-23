Xã hội

Đô thị

Quảng Ngãi: Đề xuất đầu tư dự án chống ngập 300 tỷ đồng

SGGPO

Ngày 23-10, UBND phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án Chống ngập úng trên địa bàn phường.

Khu vực ngã 3 Phan Chu Trinh - Nguyễn Viết Xuân (phường Kon Tum) bị ngập trong đợt mưa tháng 8-2025

Dự án do UBND phường Kon Tum làm chủ đầu tư, tổng vốn dự kiến 300 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 – 2029. Theo đề xuất, dự án sẽ xây dựng 5 tuyến thoát nước với tổng chiều dài hơn 5,1km, đấu nối ra sông Đăk Bla và suối Đăk Tod Rech, nhằm giảm tải cho các tuyến kênh thoát nước hiện có.

Dự án được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng ngập úng, ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đồng thời hoàn thiện hạ tầng thoát nước, cải thiện mỹ quan đô thị và ổn định đời sống người dân.

Trước đó, như đã phản ánh, tại phường Kon Tum, nhiều tuyến đường thường xuyên bị ngập khi mưa lớn kéo dài, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

HỮU PHÚC

