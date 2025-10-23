Khắc phục bờ sông Hàn hư hỏng do sóng lớn

Sáng 23-10, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai dọn dẹp, gia cố tạm thời các điểm xung yếu ven bờ sông Hàn, sau khi nhiều đoạn vỉa hè, lan can và ghế đá bị sóng lớn đánh hư hỏng.

Lực lượng chức năng nỗ lực dọn dẹp. Nguồn: XUÂN QUỲNH

Ghi nhận tại khu vực đường Như Nguyệt (phường Hải Châu), sóng lớn liên tục xuất hiện do nước sông Hàn chảy ngược từ biển vào, đập mạnh vào bờ kè, gây ra nhiều đợt va đập mạnh. Một số trụ đèn, ghế đá, vỉa hè bị hư hỏng, nhiều đoạn lan can bị đánh sập.

Lực lượng chức năng rào chắn khu vực đường Như Nguyệt (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước tình hình này, lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện, dùng bao tải đá và bao cát để xử lý bước đầu tại các điểm nguy cơ cao. Tuy nhiên, sóng lớn tiếp tục tràn vào, gây khó khăn cho công tác khắc phục.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực bị sóng đánh. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hiện tuyến đường Như Nguyệt đã được dựng rào chắn, hạn chế người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm do nguy cơ ngập sâu và nhiều mảnh vỡ, đất đá trôi dạt.

Lực lượng chức năng đội mưa dọn dẹp đất đá. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, sáng 23-10, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 12) đã tan thành vùng áp thấp sau khi đi vào khu vực ven biển Huế – Đà Nẵng. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển về phía Tây Nam và tiếp tục tan dần.

Đất, gạch bị sóng đánh bay tứ tung trên vỉa hè và lòng đường Như Nguyệt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự báo từ đêm 23 đến trưa 25-10, Đà Nẵng có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150–300mm, vùng núi phía Nam có nơi trên 400mm. Cảnh báo mưa lớn cường suất cao (trên 120mm trong 3 giờ), tập trung từ gần sáng 24 đến sáng 25-10.

XUÂN QUỲNH