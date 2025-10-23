Khánh Hòa: Xử lý nghiêm tình trạng bảng quảng cáo cá cược

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo trò chơi cá cược trực tuyến trái phép xuất hiện trên địa bàn.

Bảng hiệu in logo quảng cáo trò chơi cá cược trực tuyến tại đường Lương Định Của (phường Tây Nha Trang), ngày 18-9. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và tuân thủ quy định pháp luật về quảng cáo.

Sở VH-TT-DL cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 3-11-2025.

UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm chủ động kiểm tra thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên địa bàn.

Bảng quảng cáo trò chơi cá cược trực tuyến nằm tại đại lộ Nguyễn Tất Thành, sáng 20-9. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số nhà hàng, quán ăn, cơ sở dịch vụ treo bảng quảng cáo cá cược trực tuyến trái phép, làm mất mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (đoạn qua xã Cam Lâm, tuyến đường từ sân bay Cam Ranh về trung tâm Nha Trang), từng xuất hiện một bảng quảng cáo cá cược diện tích lớn, có đèn chiếu sáng vào ban đêm. Sau khi báo đăng ngày 20-9, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nhưng bảng quảng cáo đã bị tháo dỡ và khu vực được trả lại hiện trạng ban đầu.

HIẾU GIANG