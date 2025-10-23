Thi đua - mạch nguồn của khát vọng phát triển

LTS: Hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I (2025-2030), khí thế thi đua ở thành phố đang lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, nhà máy và khu phố. Khí thế ấy như tiếp thêm sức mạnh, giúp thành phố tự tin thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Mỗi câu chuyện, mỗi nhân vật mà Báo SGGP giới thiệu trong vệt bài như những lát cắt sống động về tinh thần trách nhiệm, cống hiến lặng thầm mà phi thường của người dân - những người đang tiếp nối truyền thống thi đua ái quốc bằng niềm tin và tình cảm với thành phố mang tên Bác, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của thành phố và tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Từ người “giữ ánh sáng” cho bệnh nhân nghèo đến doanh nhân trẻ khởi nghiệp và người lính cứu hỏa, tất cả cùng thắp sáng tinh thần yêu nước bằng hành động thiết thực.

“Giữ ánh sáng” cho người bệnh khó khăn

Một buổi chiều muộn gần cuối tháng 10, trong phòng mổ của Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, BS Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện, bước ra từ phòng mổ với gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Thế nhưng, trong ánh mắt ấy, có nụ cười rạng rỡ và tràn đầy niềm vui. Ca phẫu thuật cuối trong ngày đã thành công. Một cụ bà ngoài 70 tuổi đã nhìn thấy lại ánh sáng sau nhiều năm chìm trong bóng tối.

“Mỗi khi tháo băng cho người bệnh sau ca mổ, họ bật khóc vì vui sướng, tôi lại thấy mình còn nợ khoa học một điều gì đó,” BS Giáp chia sẻ.

BS-CKII Nguyễn Viết Giáp thực hiện ca mổ mắt cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TRÚC GIANG

Bén duyên với ngành y từ những năm 1984, TS-BS-CKII Nguyễn Viết Giáp được xem là người tiên phong đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn khám chữa bệnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 30 năm qua, ông đã để lại dấu ấn bằng hơn 60 công trình khoa học và sáng kiến có giá trị, vừa mang tính ứng dụng vừa đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt.

Đặc biệt, sáng kiến “Mô hình chăm sóc mắt cộng đồng toàn diện, nhằm hạ thấp tỷ lệ suy giảm thị lực và mù lòa tại Bà Rịa - Vũng Tàu” do ông khởi xướng và trực tiếp chỉ đạo thực hiện từ năm 2014 đến năm 2022 đã trở thành công trình tiêu biểu có phạm vi ảnh hưởng quốc gia. Mô hình được triển khai tại 7 trung tâm y tế huyện, hơn 80 trường học và hàng ngàn khu dân cư, giúp hơn 40.000 người cao tuổi được khám sàng lọc, 2.000 cán bộ y tế được tập huấn, phát hiện sớm hàng trăm ca bệnh cườm nước, võng mạc, đái tháo đường và trao tặng hơn 10.000 cặp kính cho học sinh nghèo bị tật khúc xạ.

Nhờ đó, chỉ số bao phủ mổ đục thủy tinh thể đạt 5.062 ca/triệu dân, vượt khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. “Nhờ chương trình này mà mẹ tôi, 72 tuổi, bị đục thủy tinh thể đã được khám và mổ miễn phí, bây giờ bà có thể tự tay khâu áo, nấu cơm như trước”, bà Nguyễn Thị Thảo, người dân xã Ngãi Giao, xúc động kể.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Viết Giáp khám mắt cho bệnh nhân. Ảnh: TRÚC GIANG

Với BS Giáp, thi đua không chỉ là danh hiệu, mà là lời nhắc nhở mỗi ngày: phải sống có ích, phải dâng hiến vì cộng đồng. Đối với bệnh nhân, ông là “người giữ ánh sáng”; với ngành y Việt Nam, Thầy thuốc nhân dân, Tiến sĩ danh dự - BS Nguyễn Viết Giáp là minh chứng rằng: khoa học, khi gắn liền với niềm đam mê và trái tim, sẽ trở thành ánh sáng cho cuộc đời.

Mang ẩm thực Việt đi muôn phương

Không chỉ ở ngành y, ở khối kinh tế tư nhân, tinh thần thi đua cũng được hiện thực hóa bằng khát vọng sáng tạo và dấn thân. Một trong những gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước ở lĩnh vực này có thể nhắc đến anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1990), nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Cà Mèn.

Nhiều năm sống ở TPHCM, anh Thuận nhận thấy giữa vô vàn quán ăn mang hương vị các vùng miền, hiếm có nơi nào bán những món đặc sản Quảng Trị. Mong muốn đưa hương vị ấy đến gần hơn với mọi người, năm 2015, anh quyết định sáng lập Cà Mèn - một quán ăn đậm chất Quảng Trị tại TPHCM, với mong muốn “Mang Quảng Trị vào phố”.

Những ngày đầu khởi nghiệp, anh Thuận đối mặt không ít khó khăn: thua lỗ, thiếu kinh nghiệm… Nhưng rồi, tình yêu quê hương cùng tâm huyết với Cà Mèn, quyết tâm thực hiện khởi nghiệp để hòa mình vào phong trào thi đua của thành phố đã trở thành động lực lớn nhất, giúp anh kiên định bước tiếp.

“Ngày Cà Mèn cho ra mắt sản phẩm đóng gói đầu tiên: cháo bột cá lóc vào tháng 6-2022, tôi và tập thể vỡ òa hạnh phúc. Rồi từ đó, chúng tôi lại quyết tâm nghiên cứu để có nhiều sản phẩm khác ra đời, phục vụ nhu cầu người dân”, anh Thuận bày tỏ.

Từ tinh thần “Mang Quảng Trị vào phố” đã được nâng tầm thành “Mang ẩm thực Việt đi muôn phương”, với mong muốn thông qua “Món ăn Quảng Trị” đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Hiện tại, Cà Mèn đã xuất khẩu sản phẩm chính ngạch sang Mỹ, Australia, Canada, Hàn Quốc và Anh. Ở thị trường nội địa, sản phẩm của Cà Mèn phân phối vào các chuỗi siêu thị như Emart, Aeon, Co.opmart, Kingfoodmart. Cà Mèn còn liên kết với nhiều hợp tác xã nông sản ở các tỉnh, thành trên cả nước. “Chính sự dốc sức của cả tập thể, quyết tâm thực hiện thi đua trong sản xuất kinh doanh đã giúp tạo được tiếng vang cho thương hiệu”, anh Thuận đúc kết.

Thi đua làm nên sức mạnh

Tinh thần thi đua ấy không chỉ hiện diện trong doanh nghiệp, mà còn cháy bỏng trong nghị lực của những con người tưởng như yếu thế nhất. Anh Lê Văn Công, vận động viên thể thao người khuyết tật bộ môn cử tạ (thuộc CLB Thể thao dành cho người khuyết tật TPHCM) là một minh chứng sống động.

Với một người lành lặn, việc tập luyện thể thao đôi khi còn bị cản trở, với người khuyết tật lại càng khó hơn bội phần. Thế nhưng, kể từ khi bén duyên với môn cử tạ và thi đấu ở các giải thể thao người khuyết tật, anh Công đã thể hiện một ý chí, nỗ lực và sự quyết tâm cao độ trong tập luyện để đạt được kết quả ấn tượng trong các cuộc thi.

“Càng khó khăn, tôi càng tự nhủ với mình phải cố gắng. Việc tôi đang làm là cho chính bản thân mình, nỗ lực tạo ra giá trị, lan tỏa ý chí và tinh thần vươn lên của cộng đồng người khuyết tật thành phố”, anh Công chia sẻ.

Đổi lại cho những giọt mồ hôi, những khó khăn phải trải qua, sau 2 năm tập luyện môn cử tạ, anh Lê Văn Công đã giành HCV hạng cân 48kg tại ASEAN Para Games 2007 với thành tích 152,2kg. Trong các năm từ 2011 đến 2013, anh Công liên tục thống trị ở hạng cân 49kg ở các kỳ Para Games. Vươn tầm thế giới, anh Lê Văn Công cũng 2 lần bước lên bục cao nhất tại Giải vô địch Cử tạ người khuyết tật thế giới.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC - CNCH trên xe thang tiếp cận hiện trường một vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM)

Ở một lĩnh vực khác - nơi lửa, nước và sinh tử cận kề - vẫn có những con người thầm lặng lấy thi đua làm mệnh lệnh của trái tim. Trung tá Nguyễn Hữu Đạo, Tổ trưởng Tổ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an TPHCM) được người dân TPHCM gọi với những biệt danh như: “trinh sát lửa”, “khắc tinh của lửa”, bởi anh luôn là người tiên phong, tiếp cận sâu hiện trường, từ sự cố hỏa hoạn, thiên tai, sập đổ công trình đến các sự cố dưới nước…

Nhiệm vụ của anh là kiểm tra tình hình, tìm kiếm người bị nạn, nhận định gốc lửa và báo cáo chỉ huy trực tiếp để triển khai phương án CNCH và chữa cháy hiệu quả. Hơn 22 năm trong nghề, anh Đạo tham gia biết bao vụ cháy lớn nhỏ, luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

“Có lúc tôi vỡ òa hạnh phúc khi cứu được người dân ra ngoài chỉ trong tích tắc giữa ranh giới sống - chết. Nhưng cũng có những nỗi nuối tiếc khôn nguôi khi không kịp đưa nạn nhân ra khỏi biển lửa”, giọng anh Đạo trầm buồn.

Anh Đạo trải lòng: “Nghề chữa cháy cần ý thức rõ sự nguy hiểm rình rập từng ngày. Ai nói không sợ là không đúng. Biết sợ mới biết cách vào và đường ra. Sợ để chuẩn bị kỹ, để giữ đồng đội, giữ mình, giữ tính mạng cho người dân. Mình phải học mỗi ngày để làm đúng trong tích tắc, làm sao nhanh nhất, kịp thời nhất đưa nạn nhân ra bên ngoài an toàn”.

Với anh Đạo, phần thưởng lớn nhất chính là những giây phút người dân an toàn, những mảnh đời được cứu sống giữa lằn ranh sinh tử.

Từ phòng mổ, nhà máy đến thao trường, tinh thần thi đua yêu nước vẫn lặng lẽ lan tỏa trong từng việc làm nhỏ, góp phần làm nên sức mạnh lớn của TPHCM - nơi khát vọng được đo bằng hành động và thi đua trở thành nhịp đập mỗi ngày của những trái tim yêu nước.

Dấu ấn phong trào thi đua yêu nước TPHCM giai đoạn 2020-2025 - Thông qua phong trào thi đua, có 24.956 cá nhân và 35.823 tập thể điển hình được tuyên dương từ cơ sở. Thành phố đã biểu dương 342 cá nhân và 385 tập thể điển hình. - Thành phố bình xét gần 7,3 triệu gia đình đạt chuẩn văn hóa; tuyên dương gần 156.000 gương “Người tốt việc tốt”. - Thành phố đã tuyên dương 83 tập thể và 187 cá nhân gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước. - Hiện TPHCM có 14 giải thưởng cấp thành phố và 65 giải thưởng cấp cơ sở.

THÁI PHƯƠNG - CẨM TUYẾT - TRÚC GIANG