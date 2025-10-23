Thăm hỏi, động viên các hộ dân phường Bến Cát (TPHCM) bị ngập

Sáng 23-10, lãnh đạo phường Bến Cát đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng do bị ngập cục bộ sau trận mưa lớn rạng sáng cùng ngày.

Bà Trần Thị Thảo, Chủ tịch UBND phường Bến Cát cho biết, trong buổi sáng 23-10, UBND phường Bến Cát đã chỉ đạo phòng chuyên môn thống kê thiệt hại, báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM, trình tham mưu UBND TPHCM xem xét, hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ dân bị ngập từ tối hôm trước.

Theo thống kê ban đầu, ước tổng giá trị thiệt hại về tài sản khoảng 150 triệu đồng.

Trước đó, đêm 22-10, nhiều hộ dân tại khu phố Cầu Đôi, khu phố Long Hưng ở phường bị "mắc kẹt" do nước dâng cao. Ngay khi nhận được tin, lãnh đạo phường cử các lực lượng xuống hiện trường phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM, kịp thời đưa người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng quân sự phường Bến Cát cũng phối hợp công an phường, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng tham gia hỗ trợ đưa tài sản của các hộ dân đến chỗ không ngập, đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước nguy hiểm. Tổng cộng có khoảng 240 người, trong đó khoảng 200 công nhân Công ty Mai Thành đã được đưa đến nơi an toàn.

Lực lượng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 31 đưa người dân bị mắc kẹt do ngập nước đến khu vực an toàn

Đến sáng 23-10, tình hình ngập nước cục bộ tại các khu vực này đã ổn định, nước đã rút, một số hộ dân đã trở lại cuộc sống thường nhật.

Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát Nguyễn Trọng Ân đến thăm hỏi, chia sẻ với các hộ dân bị ảnh hưởng do ngập nước

Lãnh đạo phường Bến Cát và phòng chuyên môn đã đến từng vùng ngập sâu để xác định thiệt hại ban đầu của người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường Bến Cát thăm hỏi tình hình của người dân

Theo bà Trần Thị Thảo, việc ngập cục bộ là do mưa lớn kéo dài từ tối 22-10. Lượng nước đổ về nhiều khiến hồ thủy lợi Từ Vân bị tràn, cộng với nước mưa thoát không kịp khiến một số khu vực trũng sâu bị ngập nước.

Theo thống kê ban đầu, ước tổng giá trị thiệt hại về tài sản tạm tính khoảng 150 triệu đồng

Phường Bến Cát được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tân Hưng, Lai Hưng của huyện Bàu Bàng và một số khu phố thuộc phường Mỹ Phước (TP Bến Cát). Phường Bến Cát có 13 khu phố; 3 khu công nghiệp với khoảng 270 doanh nghiệp và 5.800 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trên địa bàn phường có một số đoạn trũng sâu, thường phát sinh ngập nước cục bộ khi mưa lớn, triều cường dâng cao.

Trước đó, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 31 đã phối hợp với các lực lượng tại địa phương triển khai lược lượng, phương tiện đưa toàn bộ 165 người ra khu vực an toàn. Trong vụ việc không có người bị nạn, bị chết hay bị thương.

