Phường Bến Thành (TPHCM) chúc thọ 847 người cao tuổi

Sáng 23-10, phường Bến Thành (TPHCM) tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ năm 2025, chủ đề “phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đồng chí Nguyễn Kim Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bến Thành và đồng chí Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành trao giấy mừng thọ, quà đến các cụ cao niên

Dịp này, phường Bến Thành trao tặng 847 giấy mừng thọ, quà tới các cụ cao niên, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các cụ, những người đã vun đắp cho gia đình, góp sức xây dựng cộng đồng và lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Theo đồng chí Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, người cao tuổi là “cây cao bóng cả”, biểu tượng của trí tuệ, lòng nhân hậu và bền bỉ. Các cụ là điểm tựa tinh thần vững chắc của mỗi mái ấm.

Từ sự tận tụy, lặng lẽ cống hiến của các cụ, bao thế hệ đã trưởng thành và cùng nhau vun đắp nên một Bến Thành nghĩa tình, văn minh và nhân ái. Các cụ chính là nhân chứng sống cho những giai đoạn lịch sử hào hùng, tấm gương sáng về đức độ, lòng yêu nước và sự hy sinh.

Chủ tịch UBND phường Bến Thành Mai Thị Hồng Hoa trao giấy mừng thọ, quà đến các cụ cao niên

Chủ tịch UBND phường Bến Thành khẳng định chính quyền tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi; tạo điều kiện để các cụ được sống vui, sống khỏe bên con cháu.

Lãnh đạo phường Bến Thành trao giấy mừng thọ và quà đến các cụ cao niên

NGÔ BÌNH