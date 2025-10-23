Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gặp gỡ người dân vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân số 2

Sáng 23-10, tại xã Vĩnh Hải (tỉnh Khánh Hòa), ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã khảo sát ý kiến người dân về địa điểm quy hoạch khu tái định cư phục vụ di dời dự án Nhà máy điện hạt nhân số 2.

Theo báo cáo, tỉnh Khánh Hòa qua khảo sát đã xác định được địa điểm cơ bản đáp ứng các điều kiện, tiêu chí để đề xuất làm khu tái định cư mới (thay thế vị trí ban đầu tại thôn Thái An). Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh xin ý kiến người dân, tạo sự đồng thuận và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Vị trí được quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân số 2. Ảnh: HIẾU GIANG

Cụ thể, phương án 1 bố trí tại thôn Mỹ Phong (xã Vĩnh Hải) với diện tích khoảng 69,24ha; trong đó 24,13ha đất ở dự kiến bố trí 1.095 lô đất, mỗi lô rộng 150-230m²; cách tâm lò phản ứng 6,8km, nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp.

Phương án 2 tại thôn Khánh Nhơn 1 (xã Vĩnh Hải) với diện tích khoảng 76,63ha; trong đó 21,09ha đất ở dự kiến bố trí 1.415 lô đất, mỗi lô rộng 120-200m²; cách tâm lò phản ứng 8km, cũng nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp.

Hơn 50 người dân đại diện tham gia buổi gặp gỡ để bày tỏ tâm tư nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Võ Văn Bảy, người dân địa phương nêu ý kiến. Ảnh: HIẾU GIANG

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, phương án 1 có nhiều ưu điểm, phù hợp hơn vì có tổng diện tích đất ở lớn, hạ tầng xã hội và dịch vụ đồng bộ. Khu đất này đã được bố trí các công trình giáo dục, y tế, công cộng, cây xanh... và tiềm năng phát triển kinh tế - du lịch tốt hơn phương án 2.

Tại buổi khảo sát, người dân xã Vĩnh Hải bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương tái khởi động dự án điện hạt nhân. Người dân đề nghị Nhà nước có chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi sinh kế và tìm việc làm mới tại khu vực tái định cư. Nhiều ý kiến mong muốn được bố trí nơi ở khác 2 phương án nêu trên, có giao thông thuận lợi, đất sản xuất tốt để ổn định đời sống lâu dài.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi gặp gỡ. Ảnh: HIẾU GIANG

Chia sẻ với người dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng khẳng định: Tỉnh sẽ tiếp thu các kiến nghị và chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát thêm một số địa điểm để chọn phương án tối ưu; các chính sách đền bù phù hợp; bảo đảm khu tái định cư ổn định và đáp ứng nhu cầu sinh kế của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa mong bà con tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng chính quyền để dự án sớm triển khai đúng tiến độ. Khu tái định cư phục vụ di dời dự án sẽ được đầu tư hạ tầng đồng bộ, thuận lợi cho sản xuất, bảo đảm đời sống ổn định và an toàn lâu dài, đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Trước đó, vị trí làm khu tái định cư ban đầu tại thôn Thái An (khoảng 45ha) có một phần diện tích nằm trong bán kính 1km từ hàng rào nhà máy - khu vực được Bộ KH-CN khẳng định là "khu vực cấm dân cư". Ngoài ra, khu vực trong bán kính 3-5km (vùng bảo vệ khẩn cấp - PAZ) chỉ nên cho phép dân số phát triển tự nhiên và hạn chế xây dựng các khu vực đông người như trường học, bệnh viện. Hai vị trí tái định cư mới được đề xuất nêu trên tại xã Vĩnh Hải đều nằm ngoài vùng bảo vệ khẩn cấp (PAZ) 3-5km.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG