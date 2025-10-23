Lâm Đồng có tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh dài 550km

Bến xe Liên tỉnh Đà Lạt (trung tâm tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cụ thể, khu vực nội tỉnh Lâm Đồng có mạng lưới tuyến vận tải khách cố định với 149 tuyến. Dài nhất là tuyến từ bến xe Liên tỉnh Đắk Nông đi bến xe Bắc Phan Thiết lên tới 550km.

Ngoài ra còn có một số chặng dài trên 300km như: Krông Nô – La Gi (460km), Cư Jút – La Gi (445km), Liên tỉnh Đà Lạt – Mũi Né (376km), Cư Jút - Bắc Phan Thiết (305km), Đắk Mil – La Gi (330km), Đắk Song – La Gi (310km), Tuy Đức – La Gi (330km), Liên tỉnh Đà Lạt – La Gi (334km)…

Lâm Đồng có địa hình đồi núi chia cắt nhiều, giao thông đi lại hiện còn khó khăn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng quyết định 67 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện để người dân di chuyển thuận lợi.

Sau khi hợp nhất, tỉnh Lâm Đồng có diện tích lớn nhất cả nước (hơn 24.000km2), địa hình đồi núi chia cắt nhiều, giao thông đi lại còn khó khăn (rất nhiều đèo, dốc).

ĐOÀN KIÊN