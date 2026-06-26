Pháp luật

Tây Ninh: Tử hình kẻ giết 3 người trong một gia đình

SGGPO

Ngày 26-6, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi, ngụ xã Hậu Thạnh) mức án tử hình. Đây là kẻ đã đâm 3 người trong một gia đình ở Tây Ninh tử vong, gây rúng động dư luận vào tháng 5-2026.

Nguyễn Cao Bằng tại tòa
Nguyễn Cao Bằng tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2018, Bằng và bà T. sống chung với nhau như vợ chồng tại xã Hậu Thạnh. Đến tháng 3-2026, bà T. về nhà mẹ ruột, là bà Đ. (ở cùng xã), mở quán ăn. Thời gian này, hai người phát sinh mâu thuẫn.

Khoảng 18 giờ ngày 19-5, sau khi uống rượu bia, Bằng mang theo dao dài đến khu vực quán ăn của mẹ con bà T.. Sau khi hai bên xảy ra cự cãi, Bằng rút dao tấn công, đâm bà Đ. tử vong tại chỗ. Bà T. tìm cách ngăn cản rồi bỏ chạy nhưng cũng bị Bằng đâm tử vong.

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Phiên tòa được xét xử lưu động tại xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thấy bà ngoại và mẹ bị tấn công, cháu B. (con bà T.) xông đến giằng co với Bằng nhưng bị trượt ngã và bị Bằng dùng dao đâm. Khi nạn nhân bỏ chạy, Bằng quay lại quán lấy kéo, đuổi theo rồi tiếp tục đâm khiến B. tử vong. Sau khi gây án, Bằng lên xe máy bỏ trốn và bị công an bắt giữ trong đêm cùng ngày.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Bằng là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng của 3 người. Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Bằng mức án tử hình về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng"; hình phạt chung là tử hình. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.

QUANG VINH

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