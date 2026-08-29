Thái tử Haakon VIII trở thành Nhà vua Na Uy

Theo Hiến pháp Na Uy, việc kế vị diễn ra ngay sau khi Vua Harald V qua đời.
Sau khi lên ngôi, Vua Haakon VIII triệu tập Chính phủ tới Hoàng cung để chính thức thông báo về sự ra đi của Nhà vua Harald V. Tại đây, ông tuyên bố chọn vương hiệu Haakon VIII và tiếp tục sử dụng phương châm “Tất cả vì Na Uy” giống cha và ông nội.
Na Uy không tổ chức lễ đăng quang do nghi lễ này được bãi bỏ từ năm 1908. Tuy nhiên, một lễ ban phúc lành có thể được tổ chức.
Vua Harald V từng sống lưu vong ở Mỹ trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng quê hương. Ông lên ngôi Vua năm 1991, sau khi Vua Olav V qua đời.
Trong 35 năm trị vì, Vua Harald V được đánh giá là vị vua hiện đại, năng động, có tầm nhìn. Ông tạo dấu ấn trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển công nghệ thân thiện môi trường và xóa đói giảm nghèo.
Vua Harald V từng đại diện Na Uy tham dự 3 kỳ Olympic ở môn đua thuyền và đảm nhiệm nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường. Ông được người dân ca ngợi bởi thái độ gần gũi, chia sẻ, đặc biệt sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Na Uy năm 2011.
Phát biểu trước toàn dân, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố, đất nước đã khép lại một thời đại và bước vào thời đại mới; bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời phụng sự đất nước của Vua Harald V.
Quốc tang được tổ chức từ ngày 28-8 cho đến khi lễ tang Vua Harald V kết thúc. Thời gian và chương trình tang lễ chi tiết chưa được công bố.