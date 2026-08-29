Thái tử Haakon VIII trở thành Nhà vua Na Uy

Ngày 28-8, Hoàng gia Na Uy thông báo, Thái tử Haakon, 53 tuổi, sẽ kế vị ngai vàng với vương hiệu Vua Haakon VIII; Công nương Mette-Marit trở thành Hoàng hậu Na Uy. Công chúa Ingrid Alexandra, con gái của tân vương, trở thành người đứng đầu danh sách kế vị.

Bộ trưởng Tài chính Na Uy Jens Stoltenberg, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Vua mới của Na Uy Haakon VIII và Thái tử phi Ingrid Alexandra chụp ảnh cùng các thành viên c hính phủ Na Uy trong một cuộc họp nội các bất thường tại Cung điện Hoàng gia, sau khi Nhà vua Harald V qua đời, ngày 28-8. Ảnh: HOLA

Theo Hiến pháp Na Uy, việc kế vị diễn ra ngay sau khi Vua Harald V qua đời.

Sau khi lên ngôi, Vua Haakon VIII triệu tập Chính phủ tới Hoàng cung để chính thức thông báo về sự ra đi của Nhà vua Harald V. Tại đây, ông tuyên bố chọn vương hiệu Haakon VIII và tiếp tục sử dụng phương châm “Tất cả vì Na Uy” giống cha và ông nội.

Na Uy không tổ chức lễ đăng quang do nghi lễ này được bãi bỏ từ năm 1908. Tuy nhiên, một lễ ban phúc lành có thể được tổ chức.

Vua Harald V năm 2025. Ảnh: Kimm Saatvedt/The Royal Court

Vua Harald V từng sống lưu vong ở Mỹ trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng quê hương. Ông lên ngôi Vua năm 1991, sau khi Vua Olav V qua đời.

Trong 35 năm trị vì, Vua Harald V được đánh giá là vị vua hiện đại, năng động, có tầm nhìn. Ông tạo dấu ấn trong các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, phát triển công nghệ thân thiện môi trường và xóa đói giảm nghèo.

Vua Harald V từng đại diện Na Uy tham dự 3 kỳ Olympic ở môn đua thuyền và đảm nhiệm nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường. Ông được người dân ca ngợi bởi thái độ gần gũi, chia sẻ, đặc biệt sau loạt vụ tấn công khủng bố tại Na Uy năm 2011.

Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store đặt hoa tưởng nhớ Nhà vua Harald V trước Cung điện Hoàng gia ở Oslo. Ảnh: HOLA

Phát biểu trước toàn dân, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store tuyên bố, đất nước đã khép lại một thời đại và bước vào thời đại mới; bày tỏ lòng biết ơn đối với cuộc đời phụng sự đất nước của Vua Harald V.

Quốc tang được tổ chức từ ngày 28-8 cho đến khi lễ tang Vua Harald V kết thúc. Thời gian và chương trình tang lễ chi tiết chưa được công bố.

Xe của Hoàng gia đi ngang qua đám đông đang tập trung tưởng nhớ Vua Harald V. Ảnh: HOLA

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HẠNH CHI