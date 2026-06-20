Tháng 6-2026, hơn 206 triệu cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

Thị trường cổ phiếu các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) trong tháng 6-2026 đang chứng kiến một đợt tái cơ cấu quy mô lớn với hơn 206 triệu cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch, tương đương giá trị hơn 2.063 tỷ đồng (tính theo mệnh giá).

Con số này thể hiện hai xu hướng trái chiều. Đó là một nhóm doanh nghiệp chủ động rời UPCoM để chuyển sang niêm yết trên sàn HOSE nhằm nâng tầm vị thế và mở rộng khả năng tiếp cận vốn. Nhóm còn lại buộc phải rút lui do không còn đáp ứng điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng.

Theo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu tháng 6-2026 đến nay đã có 6 doanh nghiệp hoàn tất hoặc công bố kế hoạch rời UPCoM.

Ở nhóm buộc phải rời sàn, đáng chú ý nhất là CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (DTE) với hơn 50,7 triệu cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch từ ngày 3-6-2026. Tiếp đó, CTCP Thông Quảng Ninh (TQN) với 3,6 triệu cổ phiếu huỷ đăng ký từ ngày 5-6; CTCP Nhựa Tân Hóa (VKP) với 8 triệu cổ phiếu, CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM) với 3,8 triệu cổ phiếu, cùng hủy đăng ký giao dịch từ ngày 23-6.

Nguyên nhân chung là không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán.

Một trường hợp khác là CTCP Thống Nhất Hà Nội (TNV) - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu xe đạp Thống Nhất - với hơn 23,7 triệu cổ phiếu chấm dứt giao dịch từ ngày 12-6. Đây là doanh nghiệp hậu cổ phần hóa nhưng sau hơn một năm giao dịch vẫn chưa hoàn tất điều kiện để được xác nhận tư cách công ty đại chúng, dẫn tới việc bị buộc rời thị trường UPCoM.

Ở chiều ngược lại, trong dòng chảy chuyển sàn lên HOSE, CTCP Miza (MZG) hủy đăng ký giao dịch hơn 116,5 triệu cổ phiếu trên UPCoM từ ngày 22-6 để chính thức chuyển sang niêm yết tại HOSE. Đây được xem là tín hiệu tích cực, giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quy mô lớn, đặc biệt là vốn ngoại.

Nhóm doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng cũng trở thành tâm điểm của làn sóng dịch chuyển này. Ngày 8-6, HOSE thông báo đã tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết 640,82 triệu cổ phiếu của BVBank (BVB). Sau lần trì hoãn kế hoạch chuyển sàn năm 2025, BVB quay trở lại với kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 6.408 tỷ đồng lên 9.912 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu và chương trình ESOP. Đến giữa tháng 6-2026, cổ phiếu BVB vẫn duy trì thanh khoản bình quân khoảng 1,8 triệu đơn vị/phiên.

Vietbank (VBB) cũng được HOSE chấp thuận niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu. Song song với kế hoạch chuyển sàn, ngân hàng này đang triển khai lộ trình nâng vốn điều lệ lên 15.548 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô hoạt động.

CTCP Kinh doanh F88 (F88) đang chuẩn bị chuyển sang HOSE trong năm 2026. Doanh nghiệp vừa chốt giá phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) ở mức 71.000 đồng/cổ phiếu (thấp hơn giá đóng cửa phiên 19-6 là 79.300 đồng/cổ phiếu), dự kiến huy động khoảng 1.562 tỷ đồng.

Làn sóng tái cơ cấu trên UPCoM phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ nét của thị trường. Trong khi những doanh nghiệp đủ năng lực đang coi UPCoM là bệ đỡ để tiến lên sân chơi lớn hơn thì các doanh nghiệp không duy trì được tính đại chúng đang dần bị đào thải...

NHUNG NGUYỄN