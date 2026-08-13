VN-Index giảm hơn 27 điểm

Lực bán gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index đảo chiều giảm sâu vào cuối phiên, dù có thời điểm trong phiên chỉ số tiến sát mốc 1.800 điểm.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 13-8 chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch 13-8 giảm mạnh dù thị trường chứng khoán thế giới đồng loạt tăng. Toàn thị trường chìm trong sắc đỏ với cổ phiếu giảm chiếm áp đảo.

Nhóm cổ phiếu blue-chip lao dốc, tạo áp lực lớn lên VN-Index. GAS giảm 2,6%, HPG giảm 1,81%, VCK giảm 4,22% và FPT giảm 2,26%. Đáng chú ý, bộ ba cổ phiếu Vingroup cùng giảm mạnh, gồm VIC giảm 3,53%, VHM giảm 2,71% và VRE giảm 3,34%, qua đó khiến VN-Index mất hơn 16 điểm.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) cũng đồng loạt giảm với nhiều cổ phiếu giảm trên 2% góp phần kéo VN-Index giảm sâu: EIB giảm 3,85%, ACB giảm 2,42%; VCI giảm 2,04%, VIX giảm 2,8%, ORS giảm 2,08%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,55 điểm (1,54%) còn 1.765,63 điểm với 85 mã tăng, 227 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 5,11 điểm (1,77%) còn 283,34 điểm với 56 mã tăng, 83 mã giảm và 45 mã đứng giá. Lực bán gia tăng kéo thanh khoản cải thiện, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 18.700 tỷ đồng, tăng 4.700 tỷ đồng so với phiên trước. Tính chung cả 2 sàn HOSE và HNX thì thanh khoản đạt gần 19.700 tỷ đồng.

Lý giải phiên giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong nước, bà Lê Thị Hằng, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Chứng khoán VPBank cho rằng, VN-Index đang chịu áp lực điều chỉnh sau khi tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Theo bà Hằng, trong phiên giao dịch trước, đà tăng của VN-Index chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt hơn 14.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa, khiến đà tăng của chỉ số sau khi vượt các đường trung bình động chưa đủ thuyết phục.

Bước sang phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu Vingroup suy yếu đã tạo áp lực đáng kể lên VN-Index. Cùng lúc, lực bán chốt lời gia tăng tại nhiều cổ phiếu đã phục hồi mạnh từ vùng giá thấp. Khi chỉ số tiến sát ngưỡng 1.800 điểm, tâm lý thận trọng cũng gia tăng, khiến áp lực bán lan rộng và VN-Index quay đầu giảm sâu.

Tuy nhiên, bà Hằng cho rằng cần nhìn phiên giảm trong bối cảnh VN-Index đã tăng khá nhanh, từ vùng 1.650 điểm lên sát 1.800 điểm chỉ trong thời gian ngắn. Do đó, một nhịp điều chỉnh mạnh sau đà tăng nhanh là diễn biến không quá bất thường.

“Nhìn tổng thể, áp lực điều chỉnh hiện nay là dễ hiểu sau một nhịp tăng mạnh trong thời gian ngắn. Nhà đầu tư cần theo dõi thêm thanh khoản và diễn biến của nhóm cổ phiếu dẫn dắt để đánh giá khả năng thị trường cân bằng trở lại”, bà Hằng nhận định.

NHUNG NGUYỄN