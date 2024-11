Thanh Hóa chung tay xây nhà cho hộ nghèo – chủ trương lớn chở che những thân phận nhỏ

Khu tái định cư cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông tại thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa

Ước mơ ngàn đời thành hiện thực

Cho đến bây giờ, nhiều người dân thôn Lam Đạt (xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa) vẫn như “sống trong mơ” trong căn nhà ấm cúng, giữa một khu dân cư khang trang, sạch đẹp. Những tưởng cuộc sống của người dân vạn chài là mãi lênh đênh trên sông nước, nhưng rồi những phận người ấy đã được lên bờ, được an cư lập nghiệp, con cái được đến trường.

Ông Nguyễn Văn Sinh, một người dân thôn Lam Đạt, xúc động chia sẻ: “72 năm tôi cùng con thuyền nhỏ lênh đênh trên sông nước, nay đây mai đó, sóng gió dập dềnh. Đời tôi, đời con tôi rồi cháu tôi cứ thế trôi xuôi, an phận. Tôi thì không sao, nhưng thương con, nhất là thương các cháu thiệt thòi đủ đường so với các bạn trên bờ. Nhưng biết làm sao, vì phận mình nghèo, lại không có tấc đất cắm dùi thì chờ mong chi bám vào được đất. Nhưng rồi một ngày, nghe chính quyền thông báo bà con vạn chài được lên bờ an cư, được cấp cho đất, hỗ trợ tiền làm nhà. Mừng rơi nước mắt. Giờ đang được sống trong ngôi nhà khang trang này tôi vẫn ngỡ như đang mơ. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã. Từ nay, thân già như tôi không phải co ro trên thuyền mỗi khi mưa bão. Từ nay con cháu dân vạn chài có tương lai rộng mở…”.

Khu tái định cư thôn Lam Đạt khang trang, sạch đẹp

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, năm 2023, huyện Thiệu Hóa đã chọn hơn 1ha diện tích trên khu vực Đồng Sau Cách (thôn Lam Đạt, xã Thiệu Vũ) để xây dựng khu tái định cư cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống. 22 hộ dân được lựa chọn đủ điều kiện lên bờ an cư. Mỗi hộ được cấp diện tích từ 100,8m2 đến 153,2m2, tùy theo số khẩu từng hộ. Cùng với việc cấp đất, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa, Caritas Giáo phận Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa hỗ trợ mỗi hộ 150 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp chính quyền vận động doanh nghiệp, cá nhân, anh em họ hàng chung tay hỗ trợ để xây dựng, hoàn thiện nhà.

Những ngôi nhà đẹp như mơ - ước mơ ngàn đời của người dân vạn chài giờ đã thành hiện thực

Sau một thời gian triển khai, khu tái định cư “đẹp như mơ”, khang trang, sạch đẹp đã mọc lên trên cánh đồng làng thôn Lam Đạt. Nếu không tìm hiểu, người ở xa đến sẽ không thể ngờ được đây chính là khu tái định cư cho đồng bào nghèo sinh sống trên sông. Ông Trịnh Đình Thuẩn, Trưởng thôn Lam Đạt cho biết, gần 1 năm nay, sau khi được chuyển lên khu tái định cư sinh sống người dân rất phấn khởi, cuộc sống ổn định. Người lớn có thêm công ăn việc làm thu nhập cao hơn, trẻ em được đến trường học tập đầy đủ, đều đặn. Nhờ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh mà người dân vạn chài mới có được cuộc sống tươi đẹp như hôm nay.

Những ngôi nhà nghĩa tình

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai với nhiều hình thức chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhờ đó đã mang lại những kết quả phấn khởi, tích cực.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách huyện Đông Sơn

Tính đến cuối tháng 10-2024, Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện, xã đã tiếp nhận tổng kinh phí ủng hộ gần 241,6 tỷ đồng. Căn cứ nguồn kinh phí vận động và tờ trình của UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh đã thực hiện phân bổ 2 đợt kinh phí, với tổng số tiền 55,82 tỷ đồng cho 820 hộ thuộc đối tượng ưu tiên của diện tái định cư xen ghép và 600 hộ của 6 huyện miền núi. Các huyện, thị xã, thành phố đã phân bổ nguồn kinh phí vận động của Ban chỉ đạo cấp huyện, xã triển khai xây dựng nhà ở cho 729 hộ nghèo với tổng số tiền 44,77 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí trên, toàn tỉnh Thanh Hóa đã có 2.263 nhà được khởi công xây dựng, trong đó xây mới 2.030 nhà, sửa chữa 233 nhà. Đến nay đã hoàn thành và bàn giao 1.228 nhà, trong đó xây mới 1.015 nhà, sửa chữa 213 nhà.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao tiền xây nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách huyện Quan Hóa. Ảnh: BÁO THANH HÓA

Ông Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2024-2025 đang được các cấp ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng tiến độ. Những ngôi nhà đầy nghĩa tình sớm được xây dựng đã khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trong việc chung tay chăm lo cho người nghèo. Mỗi căn nhà mới được hoàn thành đồng nghĩa với việc sẽ có một hộ nghèo có nơi ở ổn định, bớt đi gánh nặng về nhà ở, từ đó yên tâm lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo.

* Theo kết quả rà soát và thẩm định, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 15.438 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ làm nhà trong 2 năm 2024-2025, trong đó có 10.750 hộ cần hỗ trợ xây mới và 4.688 hộ cần hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Tại 11 huyện miền núi có 13.438 hộ, trong đó có 9.508 hộ cần xây mới nhà ở, 4.257 hộ cần sửa chữa; các huyện đồng bằng, đô thị là 1.673 hộ, trong đó cần xây dựng mới 1.242 hộ, sửa chữa 431 hộ.

DUY CƯỜNG