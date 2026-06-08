Cứu 19 người trên tàu cao tốc bị chìm giữa biển Cửa Đại

Ngày 8-6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu 19 người trên một tàu cao tốc bị chìm ở vùng biển Cửa Đại.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 20 phút cùng ngày, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng nhận được báo của Đồn Biên phòng Cửa Đại về một vụ tai nạn đường thủy.

Lực lượng chức năng tiếp cận cứu hộ người gặp nạn. Ảnh: BĐBP

Lúc này, tàu cao tốc mang số hiệu QNa-1108 khi di chuyển đến vị trí có tọa độ khoảng 15,52 độ vĩ Bắc - 108 độ kinh Đông, cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía Đông thì bị chìm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã khẩn trương điều động 2 tàu cùng 14 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng địa phương tiếp cận hiện trường, triển khai công tác cứu nạn. Nhờ ứng cứu kịp thời, toàn bộ 19 người trên tàu cao tốc đã được cứu và đưa vào bờ an toàn.

Qua xác minh, tàu cao tốc QNa-1108 thuộc Công ty TNHH Sông Biển Xanh. Khi tàu gặp nạn, trên tàu có 19 người gồm 3 thuyền viên và 16 hành khách, do ông Nguyễn Duy T. làm thuyền trưởng. Tàu cao tốc làm thủ tục xuất bến Cù Lao Chàm lúc 14 giờ cùng ngày.

Theo báo cáo nhanh của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng, ngay sau khi nhận được tin báo tàu gặp nạn, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng đã phát thông tin khẩn đến các phương tiện đang hoạt động lân cận để hỗ trợ cứu nạn.

Tàu cao tốc QNa-1108 gặp nạn được tàu cá kéo vào Cửa Đại

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, tàu cao tốc QNa-1108 được tàu cá kéo vào Cửa Đại. 5 tàu cá cùng tàu của BĐBP cũng rời hiện trường vào bờ, kết thúc công tác cứu nạn.

NGUYỄN CƯỜNG - NGUYÊN KHÔI