Xã hội

Nghệ An: 2 tàu cá bị chìm, 4 thuyền viên được ứng cứu kịp thời

SGGPO

Chiều 30-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) cho biết, tại khu vực gần cảng Cửa Lò đã xảy ra vụ 2 tàu cá của ngư dân bị chìm.

Nghệ An: 2 tàu cá bị chìm, 4 thuyền viên được ứng cứu kịp thời
Video: Khu vực hiện trường 2 tàu cá bị chìm trên biển ở Nghệ An

Thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc di chuyển từ biển vào cửa Lạch Lò, bất ngờ gặp dông mạnh, gió lớn khiến tàu cá mang số hiệu NA-70818TS do ngư dân N.V.H (sinh năm 1975, trú xóm Tân Lập 2, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An) làm chủ kiêm thuyền trưởng và tàu cá NA-70683TS do ngư dân N.V.V (sinh năm 1980, trú cùng xóm Tân Lập 2) làm chủ kiêm thuyền trưởng, bị chìm.

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Khu vực hiện trường 2 tàu cá bị chìm

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên 2 tàu có tổng cộng 4 thuyền viên.

Các thuyền viên ngay sau đó được tàu cá của ngư dân đi cùng ứng cứu, đưa vào bờ an toàn. Hiện cả 4 thuyền viên đã về nhà, sức khỏe và tinh thần ổn định.

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Khu vực hiện trường 2 tàu cá bị chìm trên biển

Nhận thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy cử cán bộ, chiến sĩ cùng 1 ca nô phối hợp phương tiện của các ngư dân hỗ trợ trục vớt 2 tàu bị chìm.

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Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy hỗ trợ ngư dân trục vớt phương tiện bị chìm
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ĐỨC HẢI - LÊ THẠCH

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Nghệ An chìm tàu cá Cửa Lò tàu cá ngư dân

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