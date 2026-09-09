Kết nối lịch sử với điện ảnh, cơ hội cho phát triển công nghiệp văn hóa

Sáng 9-9, tại Nhà hát TPHCM, Sở VH-TT TPHCM tổ chức tọa đàm chuyên đề “Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Điện ảnh gắn với Du lịch và Bảo tồn Di sản - Thực tiễn từ phim Hộ linh tráng sĩ và cơ hội phát triển của TPHCM - Thành phố sáng tạo Điện ảnh được UNESCO công nhận”.

Tọa đàm có sự phối hợp với Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), Công ty BHD và sự tham dự của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng Ban Văn hóa - Văn phòng UNESCO tại Việt Nam; TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TPHCM;...

Lãnh đạo Sở VH-TT TPHCM, đại biểu và khách mời tham gia tọa đàm. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Tọa đàm tập trung bàn giải pháp đưa giá trị di sản vào điện ảnh, từ thực tiễn sản xuất phim đến định hướng chính sách và phát triển hệ sinh thái văn hóa - du lịch. Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động Văn hóa - Điện ảnh “Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam thế kỷ X" cùng bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”, triển khai từ ngày 5 đến 10-9.

Tọa đàm được tổ chức gồm 2 phiên thảo luận chuyên sâu, hướng đến cho lời giải bài toán kết nối di sản với điện ảnh trên phương diện nghệ thuật và định hướng chính sách phát triển bền vững.

Trưng bày tạo hình trang phục phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh". ẢNH: HOÀNG TRIỀU.

Tại phiên thảo luận thứ nhất có với chủ đề “Phát triển điện ảnh gắn với bảo tồn di sản: Chia sẻ từ thực tiễn sản xuất phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ”, các nhà nghiên cứu lịch sử, thiết kế mỹ thuật và đội ngũ làm phim trao đổi về phương pháp hợp tác liên ngành trong quá trình đưa chất liệu lịch sử lên màn ảnh.

Vấn đề đặt ra là làm thế nào bảo đảm tính xác thực của tư liệu lịch sử thế kỷ X, đồng thời tạo được không gian sáng tạo phù hợp với ngôn ngữ điện ảnh đương đại. Từ thực tiễn của Hộ linh tráng sĩ, tọa đàm cũng gợi mở quy trình nghiên cứu, phục dựng cổ phục, binh khí, mỹ thuật dựa trên hiện vật bảo tàng để chuyển hóa thành những hình ảnh, sản phẩm nghệ thuật sinh động trên màn ảnh.

Phiên tọa đàm thứ nhất với chủ đề “Phát triển điện ảnh gắn với bảo tồn di sản: Chia sẻ từ thực tiễn sản xuất phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ”. ẢNH: HOÀNG TRIỀU.

Qua đó, điện ảnh không chỉ được nhìn nhận như một phương thức kể chuyện mà còn có thể trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Việc “chuyển ngữ” các giá trị di sản phi vật thể bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại được kỳ vọng góp phần tạo sức hấp dẫn mới cho lịch sử, văn hóa dân tộc.

Còn với phiên thảo luận thứ 2 có chủ đề “Cơ hội để đưa văn hóa và di sản bản địa vào các tác phẩm điện ảnh của TPHCM - Thành phố sáng tạo điện ảnh UNESCO”, tập trung vào các giải pháp ở góc độ chuyên môn và chính sách.

Nội dung thảo luận xoay quanh việc ứng dụng mỹ thuật, trang phục truyền thống Nam Bộ trong tác phẩm điện ảnh; xây dựng chính sách ưu đãi, cơ chế kết nối điện ảnh với du lịch; đồng thời khai thác nguồn lực quốc tế và kinh nghiệm phát triển chuỗi giá trị di sản - điện ảnh - du lịch trong mạng lưới các thành phố sáng tạo. Đây cũng là hướng tiếp cận phù hợp với mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và phát huy vai trò của TPHCM trong lĩnh vực điện ảnh.

Sáng 9-9 tại Nhà hát TPHCM còn diễn ra chương trình giao lưu trực tiếp giữa đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ với học sinh, sinh viên. Đây là dịp để học sinh, sinh viên có cơ hội tiếp cận các trích đoạn phim tài liệu về di sản văn hóa dân tộc, đồng thời trao đổi trực tiếp với đội ngũ nghiên cứu, sản xuất và nghệ sĩ.

Triển lãm "Dấu ấn vàng son" đang diễn ra tại Công viên Nhiếp ảnh TPHCM (phường Sài Gòn).

Bên cạnh chuỗi hoạt động “Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam thế kỷ X" cùng bộ phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”, từ ngày 5 đến hết ngày 10-9, Công viên Chi Lăng còn có triển lãm cùng tên giới thiệu những hình ảnh, tư liệu và mỹ thuật phục dựng di sản thời Đinh, nhằm đưa những giá trị lịch sử từ không gian lưu trữ đến gần hơn với người dân và du khách.

VĂN TUẤN- THIÊN BÌNH