Thành tựu của lòng dân

Những ngày này, TPHCM đang triển khai các hội nghị lấy ý kiến sâu rộng góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là hoạt động chuẩn bị cho đại hội, mà còn là minh chứng cho tinh thần dân chủ, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển bền vững của một thành phố năng động, thịnh vượng, văn minh, nghĩa tình.

Các hội nghị được tổ chức theo từng giới, ngành, lĩnh vực, tạo nên một không gian mở để tiếp nhận ý kiến đa chiều. Sự tham gia trải rộng từ lãnh đạo cao cấp, cán bộ nghỉ hưu, chuyên gia, trí thức, báo chí, văn nghệ sĩ đến đông đảo nhân dân biến quá trình góp ý trở thành một sự kiện chính trị mang tính toàn dân.

Từ những ý kiến mang tầm vĩ mô, đánh giá khách quan về nhiệm kỳ qua, cho đến những góp ý thẳng thắn về những hạn chế, hay gợi mở các nhiệm vụ trọng tâm để phát triển thành phố xứng tầm trong thời gian tới đều được đưa ra một cách đầy trách nhiệm. Nhiều ý kiến đi thẳng vào những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, từ câu chuyện xóa nhà tạm, nhà dột nát đến các dịch vụ y tế, chuyện học hành của con trẻ hay nhà cửa của công nhân...

Điều đó minh chứng rằng văn kiện đại hội ngày càng “chạm” đến từng hơi thở của đời sống, giải quyết các vấn đề của một đô thị với khoảng 14 triệu dân.

Cách tổ chức hội nghị theo từng nhóm đối tượng cũng biến quá trình góp ý thành một không gian đối thoại thực chất. Ở đó, mỗi tầng lớp đều được nói lên tiếng nói của mình. Thành phố còn ứng dụng công nghệ trong lấy ý kiến để nhanh chóng tổng hợp, phân loại theo nội dung, lĩnh vực, từ đó hiểu hơn những mong mỏi của người dân để có những quyết sách phù hợp, hướng đến một thành phố hạnh phúc, vì dân.

Quá trình này được xem là bước chuyển quan trọng, từ “xin ý kiến” sang “cùng làm”, từ việc nhân dân chỉ lắng nghe chuyển sang vai trò đồng hành xây dựng văn kiện. Điều đó khẳng định quan điểm xuyên suốt rằng, muốn văn kiện thực sự “sống” thì phải là kết tinh trí tuệ cộng đồng và mang sức sống của thực tiễn, cùng sự đồng thuận xã hội.

Một văn kiện được đóng góp bởi hàng trăm, hàng ngàn ý kiến từ mọi tầng lớp sẽ mang sức sống của thực tiễn và sự đồng thuận xã hội. Chính quá trình tập hợp trí tuệ rộng rãi này giúp các quyết sách trong nghị quyết đại hội có điểm tựa vững chắc và tính khả thi cao; để ở mỗi bước đi, từng ngành, từng giới đều thấy rõ vai trò, nhiệm vụ và quyền lợi của mình trong triển khai thực hiện.

Ngoài ra, nếu công khai kết quả tổng hợp, lý giải rõ những ý kiến được tiếp thu hoặc những nhóm ý kiến chưa phù hợp sẽ giúp củng cố niềm tin và khuyến khích người dân tiếp tục đồng hành cùng thành phố.

TPHCM đang đứng trước bước ngoặt lớn để trở thành siêu đô thị mang tầm quốc tế, với cả thời cơ và thách thức không nhỏ. Thành phố sẽ vững vàng hơn khi con đường phát triển được tổng hợp từ ý chí và khát vọng của cả cộng đồng. Đó chính là sự đồng lòng, sự tham gia của nhân dân; là thành tựu của lòng dân, một “sức mạnh mềm” vô giá, đã và đang định hình tương lai của siêu đô thị.

THU HƯỜNG