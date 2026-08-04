Metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài thời gian hoạt động vào cuối tuần

Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ điều chỉnh biểu đồ chạy tàu trong thời gian từ ngày 6-8 đến hết ngày 16-8.

Chiều 4-8, ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TPHCM (MAUR), cho biết Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ điều chỉnh biểu đồ chạy tàu trong thời gian từ ngày 6-8 đến hết ngày 16-8 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Ảnh: MAUR

Theo kế hoạch, từ thứ Hai đến thứ Năm, các đoàn tàu hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ. Riêng các ngày thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật, thời gian vận hành kéo dài đến 23 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển vào buổi tối.

Về tần suất khai thác, trong các khung giờ cao điểm từ thứ Hai đến thứ Sáu, tàu chạy với giãn cách 6 phút/chuyến. Đối với thứ Bảy và Chủ nhật, giãn cách được duy trì từ 7 đến 8 phút/chuyến để đáp ứng lưu lượng hành khách tăng cao vào cuối tuần. Trong các khung giờ còn lại, tàu vận hành với giãn cách từ 10 đến 15 phút/chuyến, tùy theo từng thời điểm trong ngày.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo MAUR, việc điều chỉnh biểu đồ chạy tàu nhằm tăng cường năng lực vận chuyển của tuyến Metro số 1. Bên cạnh việc rút ngắn thời gian chờ trong các khung giờ cao điểm, việc kéo dài thời gian hoạt động vào các ngày cuối tuần cũng góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi để người dân chủ động sắp xếp lịch trình di chuyển, khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến đường cửa ngõ và khu vực trung tâm thành phố.

QUỐC HÙNG