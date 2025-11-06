Thêm cửa hàng Co.op Food tại phường Thới An (TPHCM)

Chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food vừa khai trương điểm bán mới tại H2 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, mở rộng thêm mạng lưới bán lẻ tiện lợi, an toàn và bình ổn giá trên địa bàn TPHCM.

Với phương châm “Sạch - tiện - bình ổn - tận tâm phục vụ”, Co.op Food Thới An trưng bày hàng trăm mặt hàng thiết yếu gồm thịt, cá, trứng, rau củ quả, sữa, thực phẩm chế biến sẵn, đồ gia dụng và sản phẩm nhãn riêng Co.op. Các mặt hàng đều có nguồn gốc rõ ràng, kiểm soát chất lượng chặt chẽ, được bán với mức giá bình ổn giúp người dân yên tâm lựa chọn hàng Việt chất lượng cho bữa ăn mỗi ngày.

Cửa hàng còn hỗ trợ đặt hàng qua điện thoại và ứng dụng trực tuyến, đáp ứng nhu cầu mua sắm nhanh, thuận tiện cho cư dân khu vực. Trong những ngày đầu khai trương, Co.op Food Thới An đã thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm, với không khí sôi động và nhiều phản hồi tích cực về sự đa dạng và chất lượng sản phẩm. Điều này cho thấy mô hình “cửa hàng thực phẩm gần nhà - giá tốt - phục vụ tận tâm” đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người tiêu dùng TPHCM.

TÂM AN