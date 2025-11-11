AI và đường bay mới mở lối cho du lịch Đà Nẵng

Du lịch - khách sạn Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ khi trí tuệ nhân tạo (AI) nâng tầm vận hành, đường bay mới mở rộng thị trường, định vị điểm đến tạo nền tảng chiến lược. Nếu kết nối hiệu quả, thành phố có thể vươn lên thành điểm đến quốc tế nổi bật.

Robot khách sạn hoạt náo tại Đà Nẵng

Theo ông Phạm Ngọc Lợi, Giám đốc Chuyển đổi số Khối Khách sạn nghỉ dưỡng Phú Long, các khách sạn đang sở hữu một kho dữ liệu lớn nhưng phân tán: giá phòng, lịch sử đặt phòng, hành vi tìm kiếm, phản hồi khách, xu hướng du lịch trực tuyến.

Khi dữ liệu không được hợp nhất, doanh nghiệp thường ra quyết định dựa trên cảm tính, dễ bỏ lỡ cơ hội tối ưu nguồn lực.

Ông Phạm Ngọc Lợi chia sẻ về Bộ não chiến lược cho Khách sạn thời đại số. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lợi cho rằng, đã đến lúc ngành khách sạn phải coi dữ liệu là “tài sản vận hành” và AI là công cụ để biến tài sản đó thành năng lực cạnh tranh. Nền tảng AI Hotel Strategist (AIHS) là một ví dụ.

Hệ thống hoạt động như “bộ não chiến lược” của khách sạn, theo dõi biến động thị trường theo thời gian thực, từ đó đề xuất giá tối ưu, phân bổ nhân sự, dự báo nhu cầu và hỗ trợ hoạch định doanh thu. Việc cập nhật giá phòng theo thời điểm, nhận diện xu hướng mới, và tự động hóa phân tích giúp mô hình vận hành của khách sạn chuyển từ cảm tính sang khoa học.

Trong bối cảnh du lịch Đà Nẵng tăng trưởng nhanh, áp lực cạnh tranh và chi phí vận hành ngày càng cao, ông Lợi cho rằng ứng dụng AI không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để các khách sạn duy trì lợi thế.

Tương tự, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng cho rằng, yếu tố then chốt quyết định tăng trưởng thời gian tới chính là hệ thống đường bay. Ông gọi đây là “động lực kép” bởi mở thêm đường bay quốc tế không chỉ kéo khách đến mà còn tạo sức hút với nhà đầu tư, chuỗi quản lý khách sạn quốc tế và các thương hiệu dịch vụ cao cấp.

Ông Quỳnh cho rằng Đà Nẵng cần sự liên kết chặt giữa chính quyền – doanh nghiệp – hàng không. Chính sách thị trường, giá vé, quảng bá điểm đến và năng lực phục vụ phải vận hành đồng bộ thì đường bay mới mang lại hiệu quả tối đa.

Ông cũng lưu ý sự thay đổi hành vi của khách quốc tế. Họ không chỉ chọn điểm đến đẹp mà ưu tiên dịch vụ thông minh, trải nghiệm liền mạch từ đặt phòng, thanh toán đến tương tác trong suốt thời gian lưu trú. Khách quốc tế quen với chuẩn dịch vụ số hóa, nên nếu khách sạn không thay đổi, nguy cơ tụt lại ngay trên chính thị trường truyền thống là rất rõ.

Nhìn từ thực tế vận hành, ông Quỳnh cho rằng giai đoạn tới là thời điểm các khách sạn phải nâng cấp công nghệ, tối ưu quy trình và cá nhân hóa trải nghiệm để đáp ứng kỳ vọng mới của thị trường.

Ở góc độ xúc tiến, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng nhấn mạnh, thành phố đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị sau sáp nhập địa giới hành chính. Đà Nẵng đã đạt hơn 15,4 triệu lượt khách trong 10 tháng năm 2025, nhưng chưa đủ để cạnh tranh bền vững nếu thành phố không xác định rõ “Đà Nẵng là ai” và “muốn trở thành gì”.

Trước khi đề cập kế hoạch năm 2026, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm chia sẻ bức tranh tổng quan đường bay TP Đà Nẵng năm 2025

Theo bà Thắm, Đà Nẵng cần một định vị đủ mạnh để thế giới ghi nhớ, một thông điệp nhất quán dựa trên giá trị lõi chứ không chỉ là hình ảnh quảng bá rời rạc. Sắp tới, hội thảo quốc tế với chuyên gia từ Thái Lan, Canada và châu Âu sẽ hỗ trợ thành phố nhìn nhận lại tài nguyên, xu hướng thị trường và mô hình mà Đà Nẵng có thể theo đuổi.

Bà Thắm đánh giá doanh nghiệp lưu trú sẽ là hạt nhân lan tỏa của định vị mới. Khi khách sạn thay đổi cách phục vụ, tích hợp công nghệ, cá nhân hóa sản phẩm và kể câu chuyện đúng về Đà Nẵng, hình ảnh điểm đến sẽ được củng cố một cách tự nhiên và bền vững.

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng bày tỏ kỳ vọng Đà Nẵng sẽ tự khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch thế giới, nhưng việc này chỉ có thể thành công khi doanh nghiệp đồng hành và chủ động thay đổi cùng thành phố.

Các đầu bếp miền Trung hội tụ, tỏa sáng tại Đà Nẵng Ngày 11-11, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Hội Khách sạn Đà Nẵng phối hợp cùng Hiệp hội Xuất khẩu Trứng và Gia cầm Hoa Kỳ, Furama Resort Đà Nẵng, HORECFEX và Hiệp hội Văn hóa - Ẩm thực Đà Nẵng tổ chức cuộc thi Đầu bếp chuyên nghiệp Đà Nẵng 2025 với 1.000 khách tham dự. Cuộc thi quy tụ 16 đội đến từ các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở dịch vụ phục vụ nhà hàng và ăn uống (F&B) hàng đầu khu vực. Điểm mới năm nay là sự mở rộng giao lưu vùng miền, với sự tham gia của các đội đến từ Huế, Quảng Trị…, góp phần làm phong phú thêm sắc màu ẩm thực miền Trung. Các đội dự thi trình diễn những món ăn sáng tạo, kết hợp thịt gà nhập khẩu từ Mỹ với hương liệu địa phương theo tiêu chuẩn quốc tế. Đội đến từ Pullman Danang Beach Resort giành giải nhất tại cuộc thi Sau vòng thi, đội đến từ Pullman Danang Beach Resort với món chính là U.S. Chicken wrapped in ST25 rice (Gà Mỹ cuộn cơm ST25) giành được ngôi vị quán quân nhờ sự thăng hoa của kỹ thuật chế biến, sự sáng tạo và cân bằng hương vị hoàn hảo, khẳng định vị thế dẫn đầu trong ẩm thực hiện đại. Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng nhận định, cuộc thi trở thành biểu tượng của đam mê và sáng tạo, đồng thời là minh chứng cho nỗ lực nâng cao tay nghề, giữ gìn bản sắc và hội nhập quốc tế của cộng đồng ẩm thực Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH