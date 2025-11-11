Sinh viên Đà Nẵng làm chủ AI để giải bài toán thực tiễn

Bằng tư duy trẻ và tinh thần đổi mới, sinh viên các trường thuộc Đại học Đà Nẵng đang biến trí tuệ nhân tạo thành công cụ giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) ứng dụng AI nâng tầm chẩn đoán bệnh phổi

Sinh viên sáng tạo ứng dụng AI

Một nhóm sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (Đại học Đà Nẵng) phát triển dự án EduMate nhằm hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc và nâng cao hiệu quả giảng dạy.

Trưởng nhóm Nguyễn Đức Triển cho biết, nhiều giáo viên muốn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhưng gặp rào cản về ngôn ngữ, kỹ năng và độ tin cậy thông tin.

Sinh viên Nguyễn Đức Triển, Trưởng nhóm dự án EduMate (ngoài cùng bên trái) trình bày dự án tại cuộc thi sinh viên khởi nghiệp tại TP Đà Nẵng

EduMate ra đời như trợ lý ảo cho giáo viên Việt Nam, hoạt động trên nền tảng AI đa tác tử, nơi nhiều tác tử phối hợp xử lý yêu cầu: một agent (tác tử) phân tích yêu cầu, một agent tìm nội dung từ kho dữ liệu giáo dục Việt Nam, agent còn lại kiểm duyệt kết quả. Nhờ đó, hệ thống hoạt động như trợ giảng ảo, giúp xây dựng bài giảng nhanh, đơn giản, chỉ cần nhập yêu cầu bằng tiếng Việt.

Theo thành viên Nguyễn Ánh Kim Ngân, EduMate được huấn luyện hoàn toàn trên dữ liệu trong nước, từ sách giáo khoa đến giáo án mẫu, đảm bảo nội dung phù hợp, chuẩn sư phạm và dễ sử dụng. Nhóm đang phát triển thêm kho học liệu, tính năng quản lý lớp học, giao bài, đánh giá và nghiên cứu nền tảng học tập cá nhân hóa cho học sinh, sinh viên.

Trong khi đó, nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) nghiên cứu RespirAI hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán sớm bệnh phổi. Xuất phát từ thực tế Việt Nam có tỷ lệ người mắc các bệnh lý hô hấp cao như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen suyễn ở trẻ em, nhóm sinh viên này đã nghiên cứu RespirAI.

Thiết bị nhỏ gọn, thu âm phổi từ nhiều vị trí, số hóa dữ liệu và phân tích tín hiệu theo thời gian thực bằng AI, nhận diện bất thường, hỗ trợ chẩn đoán chính xác.

Ống nghe thông minh tích hợp AI có khả năng số hóa âm thanh phổi, phân tích và chẩn đoán bệnh



Trưởng nhóm Võ Hoàng cho biết, giải pháp giúp theo dõi bệnh nhân mạn tính, hiển thị kết quả trực quan và gửi tới bác sĩ qua IoT, giảm chi phí di chuyển, phù hợp vùng sâu vùng xa. RespirAI còn góp phần xây dựng hệ sinh thái y tế kết nối bác sĩ, bệnh nhân và bảo hiểm, mở đường cho hồ sơ bệnh án điện tử.

Dự án được phát triển dựa trên khảo sát thực tế tại bệnh viện và tham vấn bác sĩ, chuyên gia kỹ thuật. Nhờ đó, thiết kế phần cứng được tối ưu, mô hình AI được huấn luyện bằng dữ liệu chuẩn hóa và trải qua nhiều vòng kiểm nghiệm.

Định hình tương lai số

Năm 2025 mang ý nghĩa đặc biệt khi cả nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời triển khai Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, phát huy vai trò của thanh niên sinh viên trong thời kỳ mới.

Đây cũng là giai đoạn Đại học Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế một trong ba đại học vùng trọng điểm quốc gia, giữ vai trò trung tâm tri thức, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Vỏ ngoài của thiết bị RespirAI được chế tạo bằng công nghệ in 3D, nhằm đảm bảo độ chính xác cao, khối lượng nhẹ và tối ưu chi phí sản xuất

Thông qua các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ và nuôi dưỡng tài năng trẻ, Đại học Đà Nẵng đang tạo môi trường thuận lợi để sinh viên phát triển các ý tưởng mang tính ứng dụng cao.

TS Đỗ Lê Hưng Toàn, Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng nhận định, sự xuất hiện của các giải pháp cho thấy sinh viên Đại học Đà Nẵng đang chủ động ứng dụng AI để giải quyết những vấn đề thiết thực của xã hội. Các dự án đều thể hiện khả năng nắm bắt xu hướng công nghệ mới, tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần dấn thân của người trẻ trong nghiên cứu khoa học.

Mỗi sản phẩm dù quy mô khác nhau đều là một hạt mầm cho tương lai, góp phần xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ theo chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên số.

