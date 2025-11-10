Đà Nẵng tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

TP Đà Nẵng đang tăng tốc hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, với quyết tâm giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao. Cùng với đó, thành phố chuẩn bị bước vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 hơn 118.000 tỷ đồng, tập trung cho các dự án động lực và hạ tầng chiến lược, tạo đà phát triển đô thị mới.

Chuẩn bị chu kỳ đầu tư mới

Theo Sở Tài chính, toàn thành phố hiện có 29 dự án trọng điểm, trong đó 24 dự án thuộc Đà Nẵng (trước đây) và 5 dự án thuộc Quảng Nam (trước đây). Từ đầu năm đến nay, sở đã tham mưu 16 đợt điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn năm 2025 và vốn trung hạn 2021–2025, giúp phân bổ hợp lý, tránh tồn đọng. Hiện có 30 đơn vị đề nghị điều chỉnh tiếp, với tổng mức giảm 1.126 tỷ đồng.

Đà Nẵng tập trung thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết, cùng với việc tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2025, thành phố đang chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 với tổng nguồn dự kiến 118.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương khoảng 34.800 tỷ đồng, còn lại hơn 83.200 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, nguồn lực giai đoạn mới sẽ được cơ cấu lại theo hướng tập trung cho các dự án động lực và trọng điểm, ưu tiên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, giáo dục và chương trình mục tiêu quốc gia. Thành phố đang rà soát, sắp xếp lại danh mục đầu tư để tránh dàn trải, trùng lắp, đồng thời ưu tiên vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành sớm và tạo sức lan tỏa lớn cho phát triển kinh tế - xã hội.

“Mục tiêu của Đà Nẵng là xây dựng danh mục đầu tư công trung hạn có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị trong giai đoạn mới”, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng nhấn mạnh.

Dự án cảng Liên Chiểu - Phần cơ sở hạ tầng dùng chung là một trong những dự án giải ngân vốn đầu tư công đạt cao

Tăng tốc, siết kỷ luật giải ngân

Mới đây, tại buổi làm việc với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nắm rõ từng vướng mắc cụ thể trong công tác giải ngân, phối hợp chặt chẽ, tránh tâm lý e ngại va chạm hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

“Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải có trách nhiệm tổ chức triển khai. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đánh giá là không đạt yêu cầu”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì cuộc họp về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và tình hình giải ngân, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

Đối với các dự án thiếu nguyên vật liệu hoặc vướng mắc về quy định, ông Phạm Đức Ấn yêu cầu các cơ quan chức năng kịp thời áp dụng quy định mới, xử lý linh hoạt nhưng đúng quy trình, bảo đảm tiến độ thi công và hiệu quả giải ngân. Riêng công tác giải phóng mặt bằng, ông Phạm Đức Ấn chỉ đạo khẩn trương rà soát tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn thống nhất sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhằm đẩy nhanh việc triển khai các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ cho các xã, phường rà soát toàn bộ dữ liệu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, tổng hợp và báo cáo về thành phố để hoàn thiện hồ sơ trình HĐND tại kỳ họp cuối năm.

Theo ông Phạm Đức Ấn, kết quả giải ngân năm 2025 phụ thuộc lớn vào tiến độ xử lý phần việc còn lại của năm nay. Ông yêu cầu các đơn vị triển khai ngay từng phần việc cụ thể, tăng cường phối hợp, nâng cao tính chủ động, bám sát tiến độ để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn đầu tư 2026–2030, thời kỳ được kỳ vọng sẽ mở ra chu kỳ phát triển mới cho Đà Nẵng.

Phân nhóm giải ngân từng cấp, từng đơn vị Theo Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, tính đến ngày 7-11, thành phố đã giải ngân 8.697/16.402 tỷ đồng vốn Thủ tướng giao, đạt 53%; còn đối với kế hoạch vốn HĐND giao (17.638 tỷ đồng), đã giải ngân 8.632 tỷ đồng, đạt 49,3%. Để hoàn thành 100% kế hoạch vốn Thủ tướng giao, Đà Nẵng cần giải ngân thêm 7.705 tỷ đồng trước ngày 31-1-2026. Ước tính đến ngày 30-11-2025, tổng giá trị giải ngân đạt 10.660 tỷ đồng, tương đương 65% kế hoạch vốn. Ngoài ra, trong 1.534 tỷ đồng vốn năm 2024 kéo dài sang năm nay, thành phố đã giải ngân 689 tỷ đồng, đạt 44,9%. Đối với các Ban Quản lý dự án trực thuộc UBND thành phố (không tính 24 Ban Quản lý khu vực), tổng kế hoạch vốn năm 2025 là 8.447 tỷ đồng; đến 31-10 đã giải ngân 4.535 tỷ đồng, đạt 53,7%, còn lại 3.911 tỷ đồng phải hoàn thành trước ngày 31-1-2026. Với 24 Ban Quản lý khu vực, kế hoạch vốn năm 2025 là 5.399 tỷ đồng; đến cuối tháng 10, giải ngân được 2.201 tỷ đồng, đạt 40,76%, số còn lại 3.198 tỷ đồng. Ở nhóm sở, ngành và cơ quan khác (35 đơn vị), tổng vốn năm 2025 là 2.160 tỷ đồng, đã giải ngân 1.146 tỷ đồng, đạt 53,07%; còn 1.013 tỷ đồng phải hoàn tất trong quý I-2026. Riêng 94 xã, phường, đặc khu, kế hoạch vốn năm 2025 là 1.282 tỷ đồng, đến 31-10 giải ngân hơn 743 tỷ đồng, đạt 65,7%, còn lại 387 tỷ đồng. Đối với các dự án trọng điểm giai đoạn 2021–2025, tổng vốn năm 2025 là 3.946 tỷ đồng; đến cuối tháng 10 đã giải ngân 1.804 tỷ đồng, đạt 46%.

