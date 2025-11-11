Đà Nẵng: Đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ phát triển chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo

Ngày 11-11, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND TP Đà Nẵng thông qua tờ trình về dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Dự án thuộc nhóm B đầu tư công, tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028, đặt tại Trung tâm dữ liệu (Data Center) tầng 2, Tòa nhà ICT – Khu Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu).

Mục tiêu dự án là xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC) phục vụ nghiên cứu, mô phỏng thiết kế chip bán dẫn, phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn, đồng thời hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, đào tạo tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trên địa bàn.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo tờ trình của UBND TP Đà Nẵng, việc đầu tư không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là bước đi chiến lược giúp thành phố hình thành nền tảng hạ tầng số hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và đô thị thông minh, hiện thực hóa Đề án phát triển vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Khi đi vào hoạt động, hệ thống được kỳ vọng tạo động lực bứt phá cho lĩnh vực bán dẫn và AI, giúp thu hút các tập đoàn công nghệ lớn; xây dựng thương hiệu “Silicon Bay Đà Nẵng” như một điểm sáng công nghệ cao của khu vực.

Đối tượng thụ hưởng gồm các cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực AI và vi mạch, cùng các đơn vị trong liên minh đào tạo bán dẫn – trí tuệ nhân tạo thành phố.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp này, HĐND TP Đà Nẵng thông qua 16 báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trên các lĩnh vực tài chính ngân sách, tổ chức, biên chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh…

Theo ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, trên cơ sở các tờ trình do UBND thành phố chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng, báo cáo yêu cầu thực tiễn cùng với ý kiến thẩm tra chặt chẽ của các ban HĐND thành phố, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp thẳng thắn và sâu sắc. Nhiều ý kiến đã mở rộng, đề cập, phân tích, đề xuất giải pháp đối với các vấn đề được cử tri, nhân dân hết sức quan tâm.

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ người dân vùng lũ Trước phiên khai mạc, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng phát động đợt quyên góp nhằm hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, Đà Nẵng vừa trải qua trận lũ lịch sử, gây sạt lở, ngập lụt, làm hư hỏng nhiều công trình, hoa màu và ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp và miền núi. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái và nghĩa tình, Thường trực HĐND kêu gọi toàn thể đại biểu tham dự kỳ họp cùng chung tay góp sức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất. Các đại biểu tham dự kỳ họp hưởng ứng tích cực, tổng số tiền quyên góp hơn 100 triệu đồng.

XUÂN QUỲNH