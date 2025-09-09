Phim "Thiên đường máu" hé lộ hình ảnh đầu tiên, cảnh báo nạn lừa đảo lao động

Ngày 9-9, nhà sản xuất bộ phim Thiên đường máu chính thức tung ra hình ảnh đầu tiên (first look), hé lộ không khí bạo lực, ám ảnh, đồng thời phát đi thông điệp cảnh báo về nạn lừa đảo đưa người Việt ra nước ngoài lao động trái phép.

Bức ảnh đầu tiên gây chú ý bởi sự tương phản khốc liệt. Trung tâm khung hình là một người đàn ông trần truồng, bị trói chặt trên ghế sắt, cơ thể chi chít vết thương cũ và mới, máu chảy trên sàn nhà. Xung quanh là hàng chục người ngồi chăm chú trước máy tính, phớt lờ hoàn toàn cảnh tượng ngay bên cạnh, tạo nên một không gian ngột ngạt, vô cảm.

First look ám ảnh của bộ phim Thiên đường máu. Ảnh: ĐPCC

Câu slogan "Không phải con đường nào cũng dẫn tới hạnh phúc" được đặt trang trọng trên hình ảnh, như một lời cảnh tỉnh về những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, “đổi đời ở xứ người” mà thực chất có thể dẫn tới bạo lực, giam cầm, hủy hoại cả thể xác lẫn tinh thần.

Thiên đường máu thuộc thể loại tâm lý – hành động, do đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thực hiện, quy tụ dàn diễn viên thực lực như: Quang Tuấn, Hoài Lâm, Quách Ngọc Ngoan, Sỹ Toàn, Thanh Hương, NSƯT Hạnh Thuý, Hoàng Trinh, Bích Ngọc, Đình Hiếu, Lâm Thanh Sơn, Lê Minh Tuấn, Hoàng Yến…

Hoài Lâm - Quang Tuấn, 2 trong số các diễn viên của phim Thiên đường máu. Ảnh: ĐPCC

Chia sẻ về vai diễn, ca sĩ Hoài Lâm cho biết đây là vai diễn khó, đòi hỏi nhiều nỗ lực để thể hiện trọn vẹn. Trong khi đó, Quang Tuấn tiết lộ anh đã giảm gần 4kg chỉ trong 10 ngày để phù hợp với hình thể nhân vật, đồng thời hé lộ phim sẽ “nói về dân anh chị”. Đặc biệt vai diễn của anh sẽ rất ghê gớm, dữ dội dù không phải phim kinh dị.

Hiện nội dung phim vẫn được giữ kín, song nhà sản xuất Mega GS xác nhận phim lấy cảm hứng từ thực tế nhiều vụ lừa đảo đưa người Việt ra nước ngoài làm việc. Kịch bản được đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, NSƯT Hạnh Thúy và nhóm biên kịch xây dựng trong hơn một năm.

Phim do Mega GS sản xuất với sự hỗ trợ của Điện ảnh Công an Nhân dân, dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp toàn quốc từ ngày 31-12-2025.

HẢI DUY