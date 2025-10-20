Thiết lập nền móng căn cơ cho IFC-HCM

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Nasdaq và Sở Tài chính TPHCM vừa diễn ra tại trụ sở chính của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq (New York, Hoa Kỳ). Cùng đó, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) ký kết hợp tác chiến lược với Viện Tài chính New York (New York Institute of Finance - NYIF), tổ chức đào tạo tài chính danh tiếng do Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) sáng lập.

Nếu hợp tác giữa TPHCM và Nasdaq góp phần tăng cường năng lực quản lý, kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và tạo điều kiện thu hút dòng vốn chất lượng cao vào lĩnh vực tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo thì hợp tác của UEH và NYIF hướng đến đào tạo thực chiến tài chính - đầu tư phát triển nhân lực tài chính toàn cầu. Quan trọng là mục tiêu cuối cùng nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM (IFC-HCM). Việc hiện thực hóa sớm những cam kết của lãnh đạo TPHCM trong việc xây dựng một Trung tâm Tài chính Quốc tế năng động, minh bạch và bền vững, xem ra rất phù hợp với tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến năm 2030.

Từ lịch sử hình thành phát triển, vị thế hàng đầu thế giới về sàn giao dịch chứng khoán, đào tạo thực chiến tài chính… của các đối tác đến 5 điểm thống nhất hợp tác với TPHCM đã cho thấy cách tiếp cận nền tảng, bài bản, hiện đại của thành phố về mục tiêu xây dựng IFC-HCM. Trong đó, đơn cử như hỗ trợ công nghệ và dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ khác phục vụ cho việc xây dựng và vận hành IFC-HCM, đặc biệt là phát triển hạ tầng công nghệ và sàn giao dịch chuyên biệt, ứng dụng nền tảng giao dịch, thanh toán, giám sát và các công nghệ tiên tiến của Nasdaq; hoặc như đào tạo nguồn nhân lực cho IFC-HCM, nhất là trong lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon...

Rõ ràng, trong lộ trình đặt nền móng cho IFC-HCM, những viên gạch đầu tiên đã được chuẩn bị, thiết kế theo đúng chuẩn quốc tế, không chỉ về kỹ thuật, hạ tầng mà còn về nền tảng pháp lý (với nỗ lực soạn thảo, điều chỉnh phù hợp nhất có thể) và nhân sự. Về vấn đề này, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã có kết luận tập trung vào 3 điểm để tiến hành các bước chuẩn bị: hạ tầng - kỹ thuật, nhân sự và thể chế. Yêu cầu “có sự tham gia của chuyên gia đa lĩnh vực, chuyên gia quốc tế, am hiểu tài chính, thông thạo tiếng Anh” được xem như là điều kiện cần, căn bản.

Nhìn rộng ra, việc kết nối học thuật - chính sách - thực tiễn toàn cầu mà TPHCM đang theo đuổi là biểu thị cho tinh thần kỹ trị trong chỉ đạo, vận hành của lãnh đạo thành phố. Đặt trong điều kiện phát triển mới, với không gian địa lý - kinh tế - xã hội mở rộng, TPHCM cần được tái quy hoạch - cấu trúc và vận hành theo cách tương xứng, có biên độ dự phóng xa, bền vững hơn nhiều. Nói nôm na, nó cần được làm mới, làm một cách căn bản, căn cơ ngay từ đầu (trong tổng thể sau hợp nhất) chứ không nên “cơi nới”, nặng tính chắp vá... Việc sử dụng và đề cao những “chỉ số” chuyên môn sâu, kỹ thuật cao trong cách thức tiếp cận, tham vấn nhằm đảm bảo khi ra quyết định, những cơ sở thực tiễn lẫn sự tham gia công khai của các bên sẽ đạt tính thuyết phục cao. Từ đó, đến khi hình thành nên các sản phẩm cụ thể sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Đây cũng chính là phương thức để minh thị cái gọi là “biết làm” trong quá trình hình thành chính sách, chương trình, dự án của TPHCM mở rộng mà Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh. Nghĩa là, trước khi “làm” phải “biết” - biết chuyên môn; biết đánh giá thị trường, tiềm lực, con người; biết dự phòng để ứng phó những phát sinh, rủi ro… Trở lại câu chuyện IFC-HCM, chúng ta đang bắt đầu cuộc đua, càng cần những khâu khởi động đúng cùng tính toán hướng gió, cự ly, nội lực… phù hợp để đảm bảo đường đua an toàn, tăng tốc thuận lợi, về đích sớm.

NGUYỄN QUÂN CÁT