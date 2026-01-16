Thông báo tuyển dụng

công ty tnhh mtv đầu tư và xây dựng tân thuận

Cần tuyển

- Trưởng ban Kiểm toán nội bộ: 01 người

- Phó Trưởng phòng Tài Chính - Kế toán: 02 người

- Nhân viên Kế hoạch - Kinh doanh - Đầu tư: 01 người

· Chi tiết công việc: tại tanthuanland.vn/thong-bao-gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-tuyen-dung-lao-dong-nam-2025

· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nhân sự - Hành chính:

- Địa chỉ: 185 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.38723944; 0908 154 332 (Anh Phương).

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/01/2026.

.