Thông tin kinh tế

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

công ty tnhh mtv đầu tư và xây dựng tân thuận

Cần tuyển

- Trưởng ban Kiểm toán nội bộ: 01 người

- Phó Trưởng phòng Tài Chính - Kế toán: 02 người

- Nhân viên Kế hoạch - Kinh doanh - Đầu tư: 01 người

· Chi tiết công việc: tại tanthuanland.vn/thong-bao-gia-han-thoi-gian-tiep-nhan-ho-so-tuyen-dung-lao-dong-nam-2025

· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Nhân sự - Hành chính:

- Địa chỉ: 185 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.38723944; 0908 154 332 (Anh Phương).

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 31/01/2026.

.

Từ khóa

Phòng nhân sự Lý Chính Thắng ANH PHƯƠNG Xuân Hòa Kiểm toán TP.Hồ Chí Minh Kế toán Trưởng Ban Tân Thuận đầu tư và xây dựng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn