Chủ tịch Quốc hội: Báo Đại biểu Nhân dân cần làm tốt vai trò cầu nối với cử tri

Sáng 14-9, tại phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2026 của Báo Đại biểu Nhân dân, với chủ đề “Phát huy sức mạnh truyền thông chính sách - Đồng hành cùng cơ quan dân cử trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước”.

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng 500 phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tiêu biểu của báo.

Phát biểu khai mạc, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh vai trò của truyền thông chính sách trong việc đưa tiếng nói thực tiễn đến nghị trường, đưa chủ trương, chính sách đến gần người dân. Báo chí cần làm tốt vai trò cầu nối giữa cơ quan xây dựng chính sách với người dân, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu Nhân dân 2026

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những đóng góp của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên; khẳng định Báo Đại biểu Nhân dân là tiếng nói của Quốc hội, HĐND các cấp và diễn đàn tin cậy của cử tri, nhân dân cả nước.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu khai mạc hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước đã đạt những thành tựu toàn diện, quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế, an sinh xã hội và các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng thuộc nhóm cao trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các địa biểu tham dự hội nghị

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh những dấu ấn trong công tác lập pháp, đổi mới hệ thống chính trị, nhất là sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ khẩn trương thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, ban hành nhiều luật, nghị quyết nhằm tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các địa biểu tham dự hội nghị chụp hình lưu niệm

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Báo Đại biểu Nhân dân bám sát tôn chỉ, mục đích, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền; làm tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội với nhân dân.

Báo cần đẩy mạnh thông tin về các nghị quyết đột phá của Đảng, quyết sách lớn của Quốc hội, Chính phủ; phản ánh sâu sát đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cử tri; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

TIẾN THẮNG