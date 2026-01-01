Thông xe toàn tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang từ ngày 1-1-2026

Ngày 1-1-2026, ông Đặng Văn Dũng, Giám đốc Dự án đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thuộc Ban Quản lý Dự án 7, Bộ Xây dựng) xác nhận, sáng cùng ngày, cao tốc này đã chính thức thông xe toàn tuyến.

Tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo đó, đoạn tuyến dài 13 km từ phía Nam cửa hầm Cổ Mã đến nút giao xã Vạn Ninh được đưa vào khai thác, nối thông với hơn 70 km tuyến đã cho xe lưu thông từ ngày 19-4-2025. Như vậy, toàn bộ tuyến cao tốc Vân Phong – Nha Trang dài 83,35 km, nằm hoàn toàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, chính thức đưa vào sử dụng.

Đoạn 13 km đầu tuyến đã cơ bản hoàn thành từ tháng 9-2025, song việc thông xe phải lùi nhiều lần để chờ thẩm định, phê duyệt của các đơn vị quản lý đường bộ; hoàn thiện phương án tổ chức, điều tiết giao thông, nhất là tại khu vực nút giao gần hầm Cổ Mã nhằm bảo đảm an toàn khi vận hành.

Trên tuyến lắp đặt đầy đủ hạng mục an toàn giao thông như hệ thống sơn kẻ vạch đường, biển báo, dải phân cách, hộ lan, phản quang…

Liên quan các bất cập, tồn tại kỹ thuật trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang do Cục CSGT (Bộ Công an) và Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp rà soát và chỉ ra, ông Đặng Văn Dũng cho biết toàn bộ các tồn tại đã được khắc phục, đảm bảo yêu cầu.

Cao tốc Vân Phong – Nha Trang do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Tuyến có điểm đầu tại phía Nam cửa hầm Cổ Mã (xã Đại Lãnh) kết nối quốc lộ 1; điểm cuối giao với cao tốc Nha Trang – Cam Lâm.

HIẾU GIANG