Thông xe toàn tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng

Sáng 28-8, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) cho biết, tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng (đi qua hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị) đã chính thức được thông xe, đưa vào khai thác toàn tuyến từ 8 giờ sáng

Cao tốc Vũng Áng - Bùng chính thức đưa vào khai thác

Trước thời điểm thông xe, các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đã tiến hành rà soát toàn bộ tuyến, tháo dỡ vật cản và đảm bảo an toàn giao thông. Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã kiểm tra, đánh giá và kết luận các hạng mục công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện vận hành.

Thông tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng giúp người dân đi lại thuận lợi

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng là một phần trong Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Tuyến có chiều dài khoảng 55,34km, đi qua địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh (12,9km) và Quảng Trị (42,44km), khởi công từ tháng 1-2023 với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng.

Hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng



Tuyến có điểm đầu tại Km658+200 (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), kết nối với đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng; điểm cuối tại Km624+228,79 (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị), kết nối với đoạn Bùng – Vạn Ninh. Trên tuyến bố trí 2 nút giao liên thông gồm: nút giao Tiến Châu – Văn Hóa (Km597+900) và nút giao Quốc lộ 12A (Km605+500).

Việc đưa tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng vào khai thác sẽ góp phần kết nối thông suốt từ Hà Nội đến Quảng Trị, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh và Quảng Trị. Đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giao thương của khu vực Bắc Trung bộ.

DƯƠNG QUANG