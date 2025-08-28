Xã hội

Giao thông

Thông xe toàn tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng

SGGPO

Sáng 28-8, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) cho biết, tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng (đi qua hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị) đã chính thức được thông xe, đưa vào khai thác toàn tuyến từ 8 giờ sáng

Cao tốc Vũng Áng - Bùng chính thức đưa vào khai thác
Cao tốc Vũng Áng - Bùng chính thức đưa vào khai thác

Trước thời điểm thông xe, các nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát đã tiến hành rà soát toàn bộ tuyến, tháo dỡ vật cản và đảm bảo an toàn giao thông. Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã kiểm tra, đánh giá và kết luận các hạng mục công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện vận hành.

DJI_0666.JPG
Thông tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng giúp người dân đi lại thuận lợi

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng – Bùng là một phần trong Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025. Tuyến có chiều dài khoảng 55,34km, đi qua địa bàn 2 tỉnh: Hà Tĩnh (12,9km) và Quảng Trị (42,44km), khởi công từ tháng 1-2023 với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng.

4I7A2898.JPG
Hầm Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng

Tuyến có điểm đầu tại Km658+200 (xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), kết nối với đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng; điểm cuối tại Km624+228,79 (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị), kết nối với đoạn Bùng – Vạn Ninh. Trên tuyến bố trí 2 nút giao liên thông gồm: nút giao Tiến Châu – Văn Hóa (Km597+900) và nút giao Quốc lộ 12A (Km605+500).

DJI_0723.JPG
Cao tốc Vũng Áng - Bùng chính thức đưa vào khai thác

Việc đưa tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng vào khai thác sẽ góp phần kết nối thông suốt từ Hà Nội đến Quảng Trị, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh và Quảng Trị. Đồng thời, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giao thương của khu vực Bắc Trung bộ.

DJI_0002.JPG
Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Cao tốc Vũng Áng - Bùng Hà Tĩnh Quảng Trị cao tốc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn