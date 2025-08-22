Xã hội

Giao thông

Khai thác tuyến chính đường cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28-8

SGGPO

Ngày 22-8, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ khai thác tuyến chính đoạn đường cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28-8.

Đường cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ được khai thác từ ngày 28-8
Đường cao tốc Vũng Áng - Bùng sẽ được khai thác từ ngày 28-8

Theo đó, các phương tiện được khai thác tuyến đường dài khoảng 55,34km, phía Bắc kết nối với Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, phía Nam kết nối Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh, đi qua nút giao Tiến Châu - Văn Hóa và nút giao QL12A.

Trạm dừng nghỉ trên tuyến được đặt tại Km594+400 (bố trí hai bên đường cao tốc). Bộ Xây dựng đã lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ vào tháng 3-2025. Hiện nhà đầu tư đang triển khai xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban quản lý dự án 6 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, bao gồm: hệ thống đường gom, hệ thống giao thông thông minh và các công trình khác.

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, có tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng, được khởi công tháng 1-2023, vừa khánh thành ngày 19-8 vừa qua.

Tin liên quan
BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Quốc lộ 12A Khu kinh tế Vũng Áng Bộ Xây dựng Đường cao tốc cao tốc Bắc - Nam trạm dừng nghỉ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn