Khai thác tuyến chính đường cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28-8

Ngày 22-8, Bộ Xây dựng cho biết, sẽ khai thác tuyến chính đoạn đường cao tốc Vũng Áng - Bùng từ ngày 28-8.

Theo đó, các phương tiện được khai thác tuyến đường dài khoảng 55,34km, phía Bắc kết nối với Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, phía Nam kết nối Dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh, đi qua nút giao Tiến Châu - Văn Hóa và nút giao QL12A.

Trạm dừng nghỉ trên tuyến được đặt tại Km594+400 (bố trí hai bên đường cao tốc). Bộ Xây dựng đã lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ vào tháng 3-2025. Hiện nhà đầu tư đang triển khai xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đang chỉ đạo Ban quản lý dự án 6 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại của Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng, bao gồm: hệ thống đường gom, hệ thống giao thông thông minh và các công trình khác.

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, có tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng, được khởi công tháng 1-2023, vừa khánh thành ngày 19-8 vừa qua.

BÍCH QUYÊN