Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương (VCB Bình Dương) có nhu cầu thanh lý là TSCĐ – CCLĐ, tài sản khác hư hỏng tại Chi nhánh Vietcombank Bình Dương năm 2026. Kính mời Quý đơn vị tham gia chào giá theo các yêu cầu sau:

1.Nội dung thực hiện mời báo giá:

Khảo sát, xem hàng, chào giá mua hàng thanh lý là TSCĐ-CCLĐ, tài sản khác hư hỏng tại Chi nhánh Vietcombank Bình Dương năm 2026.

2.Hình thức mời chào giá:

- Đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử https://vietcombank.com.vn.

3.Thời điểm nộp báo giá:

Thời gian nộp báo giá trước 15 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 4 năm 2026.

4.Hình thức nộp báo giá:

- Đơn vị nộp báo giá theo thư mời báo giá, việc nộp hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi đường bưu điện.

- Báo giá được bỏ vào bì thư dán kín; báo giá có đầy đủ thông tin (Ngày báo giá; địa điểm thực hiện dịch vụ; hiệu lực của báo giá; hình thức thanh toán; phương thức thanh toán) và được người có thẩm quyền (đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền hợp pháp) ký tên đóng dấu của đơn vị. Trong trường hợp ủy quyền thì phải cung cấp giấy ủy quyền.

5.Nơi nhận báo giá:

- Phòng Hành chính Nhân sự - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

- Địa chỉ: Số 314 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TPHCM.

6.Giá chào:

Đơn vị chào giá bằng VNĐ, giá chào đã bao gồm VAT và tất cả các loại chi phí liên quan.

7.Địa điểm khảo sát, xem hàng và báo giá:

- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Dương.

- Địa chỉ: Số 314 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TPHCM.

8.Loại Hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9.Thời gian hiệu lực báo giá: 30 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá.

10.Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.