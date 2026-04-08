Thử nghiệm dùng UAV phun phân bón cà phê

Lần đầu tiên, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Tập đoàn FPT và Công ty Trường Thịnh Drone thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) phun phân bón qua lá cho cây cà phê trên địa hình đồi núi…

UAV do FPT và Trường Thịnh Drone bay thử nghiệm phun thuốc cây cà phê khu vực hồ Ảng Cang, bản Mánh Đanh, xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Theo đó FPT và Trường Thịnh Drone bay thử nghiệm UAV phục vụ bón phân qua lá cho cây cà phê tại khu vực Hồ Ảng Cang (bản Mánh Đanh). UAV thực hiện phun phân bón cho cây trên diện tích khoảng 1ha chỉ trong khoảng 10 phút với đường bay ổn định cùng khả năng phân bổ chính xác phân bón trên khu vực cây trồng, giảm đáng kể nhân công và hạn chế lãng phí thời gian trong canh tác nhờ các thuật toán điều khiển hành trình.

So với cách làm thủ công, 1ha cây trồng ở vùng đồng bằng mất 2 đến 3 giờ phun thuốc (thay vì 8-10 phút như drone) và với khu vực đồi núi, thời gian có thể lên đến 3 ngày. Bên cạnh đó, lượng nước cần dùng khi phun thủ công là 200 lít/ha nhưng với drone chỉ khoảng 30-50 lít/ha. Đây là lợi ích rõ ràng.

Ông Vũ Anh Tú, Giám đốc Điều hành FPT UAV, Tập đoàn FPT cho biết, chỉ riêng Đồng bằng sông Cửu Long đã có khoảng 10.000 drone nông nghiệp, hoạt động mạnh ở Đồng Tháp, An Giang. Với Điện Biên có địa hình đồi núi dốc, công nghệ drone càng có ý nghĩa khi hỗ trợ người dân làm nhanh hơn, chính xác và tiết kiệm hơn, giảm sức người và tăng năng suất. Bên cạnh đó UAV có thể phục vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa, thiết bị y tế, tuần tra giám sát hay du lịch… Nếu triển khai hiệu quả, UAV sẽ tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh cho tỉnh, tạo thêm việc làm, kích thích phát triển kinh tế, du lịch…

BÁ TÂN