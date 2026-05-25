Đề xuất hoàn thiện cơ chế cho hệ sinh thái Web3

Ngày 25-5, cộng đồng nhà phát triển Web3 tại châu Á (sqrDAO), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các nhà xây dựng Web3 (W3BS 2026).

Đây cũng là hoạt động mở màn cho Diễn đàn Đầu tư Mạo hiểm và Thiên thần Đà Nẵng (DAVAS) 2026.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang thúc đẩy định hướng phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam và nghiên cứu các cơ chế thử nghiệm (sandbox) cho blockchain, tài sản số giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và thu hút doanh nghiệp công nghệ quốc tế.

Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP Đà Nẵng, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung chính sách cho các lĩnh vực công nghệ mới như blockchain, tài sản số và chuyển đổi số. Trong xu thế đó, Đà Nẵng xác định công nghệ số, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức là động lực phát triển chiến lược, trong đó blockchain, Web3, AI và tài sản số là những lĩnh vực giàu tiềm năng.

“Đà Nẵng đang nghiên cứu, đề xuất các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho blockchain, tài sản số và các mô hình kinh doanh mới; đồng thời từng bước hình thành môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi và an toàn hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và các nhà phát triển công nghệ”, ông Lê Sơn Phong cho biết.

Đánh giá về tiềm năng của Đà Nẵng, ông Oscar Njuguna, Trưởng ban Thành viên, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng cho rằng, TP Đà Nẵng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển hệ sinh thái Web3 nhờ vị trí trung tâm, môi trường sống hấp dẫn và khả năng thu hút nhân lực công nghệ quốc tế. Yếu tố then chốt để thu hút các nhà phát triển Web3 là xây dựng khuôn khổ pháp lý rõ ràng, phù hợp với lĩnh vực đổi mới này. Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đang hướng tới hoàn thiện các chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ hoạt động và phát triển lâu dài.

Ở góc độ cộng đồng startup, ông Phạm Bảo Long, Nhà sáng lập sqrDAO nhận định, Đà Nẵng và miền Trung đang dần hình thành cộng đồng blockchain năng động với thế mạnh là lực lượng “builder” trực tiếp phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ. Tuy nhiên, để hệ sinh thái Web3 phát triển mạnh hơn, các startup cần được hỗ trợ về nguồn vốn, cơ hội tiếp cận nhà đầu tư để mở rộng thị trường và đưa sản phẩm ra quốc tế.

Ông Phạm Bảo Long cũng đề xuất nghiên cứu mô hình “innovation visa” dành cho startup và nhóm “digital nomad” – lao động công nghệ làm việc từ xa nhằm thu hút nhân lực công nghệ toàn cầu đến làm việc, khởi nghiệp tại Đà Nẵng.

