Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ngày 8-4, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 638/QĐ-TTg về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Hội đồng). Theo quyết định, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định 639/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ông Đôn Tuấn Phong sinh năm 1970, quê Hà Nội; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Quy hoạch phát triển, cử nhân tiếng Anh; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

