TPHCM mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Anh, Ấn Độ

Ngày 26-5, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã tiếp ông Iain Frew, Đại sứ Anh tại Việt Nam và ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, đánh giá cao tiềm năng của TPHCM, Đại sứ Anh tại Việt Nam cho biết, các dự án chiến lược như tài chính, năng lượng và hạ tầng giao thông luôn thu hút được nhiều nhà đầu tư. Vì vậy, định hướng phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC) với quy định và khung pháp lý liên quan sẽ là những vấn đề rất được quan tâm. Theo ông Iain Frew, với thế mạnh sẵn có của mình, Anh sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho VIFC.

Về lĩnh vực hạ tầng giao thông, phía Anh bày tỏ sự quan tâm đến các dự án đường sắt đô thị tại TPHCM. Chính phủ Anh sẵn sàng hỗ trợ thành phố các khoản vay cho các dự án đường sắt đô thị. Ngoài ra, Anh cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác hơn nữa với TPHCM trong lĩnh vực giáo dục, giao lưu nhân dân.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho hay, TPHCM đang dành nhiều sự quan tâm cho các vấn đề mà Đại sứ Iain Frew đề cập. Theo đồng chí Trần Lưu Quang, Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới có chủ trương xây dựng, ban hành Luật Đô thị đặc biệt, được kỳ vọng sẽ kiến tạo khung pháp lý vượt trội để thành phố khơi thông mọi nguồn lực và tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew.

Kỳ vọng VIFC sẽ là nguồn lực lớn phục vụ cho phát triển nên thành phố rất muốn tham khảo, học hỏi những mô hình quản lý hiệu quả như Trung tâm Tài chính London (Anh) để giúp tạo lợi thế cạnh tranh với các trung tâm tài chính của khu vực như Thượng Hải, Singapore. Đồng chí Trần Lưu Quang tin tưởng hai bên sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Lưu Quang đã tiếp ông Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM. Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh việc Việt Nam - Ấn Độ nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường mở ra thời kỳ mới trong hợp tác giữa hai nước. Với TPHCM, bên cạnh những lĩnh vực hợp tác truyền thống, thành phố mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với Ấn Độ trên các lĩnh vực mới là khoa học công nghệ, phần mềm, trí tuệ nhân tạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey cho biết, bên cạnh quốc phòng - an ninh, thanh toán số, công nghệ thông tin, hạ tầng giao thông, y sinh… cũng là những lĩnh vực Ấn Độ muốn thúc đẩy hợp tác với TPHCM.

Ông Vipra Pandey cho biết thêm, sẽ nghiên cứu các giải pháp để thúc đẩy hợp tác song phương hiệu quả trong thời gian tới.

MINH CHÂU